Bybit 與社區同行：穿越週期，堅守穩定、穩健收益與長期承諾

阿聯酋迪拜2026年2月27日 /美通社/ -- 隨著加密恐懼與貪婪指數跌至歷史低位，比特幣亦從高點大幅回調，全球交易量第二大加密貨幣交易所 Bybit 重申一個樸素信念：在市場不確定性加劇的時刻，社區最需要的是穩定、清晰的指引，以及獲取穩健收益的真實機會。 面對波動，Bybit 選擇迎難而上——拓展新機遇、強化類固收產品體系，與全球使用者並肩同行。

「我們相信，當下使用者最需要的就是穩定性，」Bybit 聯合首席執行官 Helen Liu 表示。「市場終將復甦，對此我們毫無疑問。 但在此過程中，我們的職責是説明用戶緩解壓力，提供獲取穩定收益的切實途徑，並確保社區始終知曉：Bybit 始終與他們站在一起。」

關鍵時刻，穩定為先

穿越多輪市場週期，Bybit 深知市場情緒轉變之迅疾，也理解波動對普通投資者的深遠影響。 當前，公司正加速佈局穩定幣收益機會與資本效率工具，助力使用者在不確定時期保值增值、獲取可預期回報。

Helen 表示：「我們希望為使用者挖掘每一個獲取穩健收益的機會。 無論是通過 Mantle Vault 獲取鏈上收益，還是藉助 BYUSDT 提升資本效率，目標始終一致——讓每一美元發揮更大價值，幫助社區更從容、更自信地度過當前階段。」

Bybit 認為，當前市場也正反映出投資者行為的深層結構性變化：

「這一輪周期與眾不同。 使用者不再盲目追逐百倍回報，而是更注重本金保護與可持續收益。 這種轉變是結構性的，而非情緒驅動的。」

與社區攜手同行

Bybit 將推出總額高達 1,000 萬美元的穩定幣支援類固收產品，為使用者在波動市場中提供更多獲取可預期回報的途徑。

「Bybit 將於 3 月陸續上線穩定幣賺幣產品，服務全球社區。 我們致力於行業的長期發展，」Helen 補充道。「我們始終堅信支持社區的重要性——無論牛市還是熊市。 我們支援穩定幣生態，是希望緩解使用者在特殊時期面臨的個人壓力；我們投入企業社會責任（CSR）與生態建設，是因為健康的行業生態惠及所有人。 我們將持續踐行這一理念，因為這是 Bybit 的初心與本色。」

Bybit 深信，不確定時刻恰恰是檢驗行業成色的試金石。 公司團隊保持全天候協同，與合作夥伴及使用者保持開放溝通，堅持透明優先，並快速響應，確保社區始終資訊同步、信心堅定。

