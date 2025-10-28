Bybit TradFi推薦計劃上線：邀請好友，賺取高達30%獎勵

新聞提供者Bybit
28 10月, 2025, 12:30 CST
阿聯酋迪拜 2025年10月28日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit欣然宣佈推出備受期待的Bybit TradFi推薦計劃。隨著該平臺影響力持續擴大，用戶邀請好友在Bybit TradFi上進行交易，即可獲得高達30%的傭金。
Bybit TradFi推薦計劃根據成功邀請的合格交易者人數，為用戶提供獎勵。傭金比例隨著達成的里程碑逐步提升，幅度從20%至30%不等。參與者可持續獲取被推薦人的交易傭金，隨著平臺發展壯大構建長期收益來源。
Bybit TradFi推薦計劃設有三個傭金層級，無論是普通推薦者還是資深推廣人均適用：
- 第一級：成功邀請1位合格用戶，可獲得20%傭金
- 第二級：成功邀請5位合格用戶，可獲得25%傭金
- 第三級：成功邀請100位合格用戶，可獲得30%傭金
自推出以來，Bybit TradFi持續為用戶拓寬全球市場的投資通道。該解決方案經過市場驗證，可助力交易者實現傳統市場資產配置多元化，覆蓋大宗商品、股票等多個領域。
相關條款與條件適用。用戶可訪問以下鏈接，瞭解資格認定規則與資格條件詳情：Bybit TradFi推薦計劃上線：邀請好友，賺取高達30%傭金。
參與者可通過其個人推薦儀錶板（Bybit - 我的推薦），監測推薦表現、跟蹤傭金收益和管理關係網絡。
Bybit TradFi由Infra Capital（模里西斯金融服務委員會持牌機構）提供支持。該服務現已通過Bybit官方應用及網站向合格用戶開放。根據相關限制規定，歐洲經濟區的居民目前無法使用Bybit TradFi服務。用戶可訪問Bybit TradFi，瞭解區域限制、條款與條件及資格要求。交易存在風險。
#Bybit / #CryptoArk / #IMakeIt
關於 Bybit
Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務全球7000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit高度聚焦於Web3領域，與領先的區塊鏈協議展開戰略性合作，以提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。憑藉安全的資產託管、多樣化的交易市場、直觀的用戶體驗以及先進的區塊鏈工具，Bybit在傳統金融和去中心化金融之間架起橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分釋放Web3的全部潛力。歡迎訪問Bybit.com，探索去中心化金融的未來。
欲瞭解有關Bybit的更多詳情，請訪問Bybit Press
媒體諮詢，請聯繫：[email protected]
如需瞭解最新資訊，請關注：Bybit的社區和社交媒體
Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube
SOURCE Bybit
分享這篇文章