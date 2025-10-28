Bybit TradFi推薦計劃上線：邀請好友，賺取高達30%獎勵

阿聯酋迪拜 2025年10月28日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所 Bybit 欣然宣佈推出備受期待的 Bybit TradFi 推薦計劃。隨著該平臺影響力持續擴大，用戶邀請好友在Bybit TradFi上進行交易，即可獲得高達30%的傭金。

Bybit TradFi推薦計劃根據成功邀請的合格交易者人數，為用戶提供獎勵。傭金比例隨著達成的里程碑逐步提升，幅度從20%至30%不等。參與者可持續獲取被推薦人的交易傭金，隨著平臺發展壯大構建長期收益來源。