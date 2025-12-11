Boost Battle：持續交易積累動量 每週衝刺10,000 USDT大獎

阿聯酋迪拜2025年12月11日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit宣布推出積分膨脹賽（Boost Battle），這是一場專為努力積累財富的交易者設計的全新交易大賽。表現優異者每周最高可贏得10,000 USDT，賽況每周重置一次。

即日起至2026年2月1日，大賽共設八輪周賽，交易者將依據自身交易量角逐獎金。每周，累計積分排名第一的交易者將斬獲10,000 USDT大獎。符合條件的用戶可立即注冊參與活動，只需開啟交易即可積累積分，沒有複雜規則，沒有額外要求——只要交易即可參與。