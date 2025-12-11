Boost Battle：持續交易積累動量 每週衝刺10,000 USDT大獎

新聞提供者Bybit
11 12月, 2025, 23:30 CST
阿聯酋迪拜2025年12月11日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit宣布推出積分膨脹賽（Boost Battle），這是一場專為努力積累財富的交易者設計的全新交易大賽。表現優異者每周最高可贏得10,000 USDT，賽況每周重置一次。
即日起至2026年2月1日，大賽共設八輪周賽，交易者將依據自身交易量角逐獎金。每周，累計積分排名第一的交易者將斬獲10,000 USDT大獎。符合條件的用戶可立即注冊參與活動，只需開啟交易即可積累積分，沒有複雜規則，沒有額外要求——只要交易即可參與。
活動規則：
- 在Bybit現貨或期貨板塊交易非零手續費幣對，根據每周交易量積累積分
- 每輪周賽期間，已注冊參與者可在活動頁面查看當周指定的「膨脹代幣」，交易該類代幣可獲得額外積分
- 沖擊每周排行榜榜首位置
額外福利：
- 現貨或期貨日交易量達到10,000 USDT的交易者將獲得抽獎券，有機會贏取更多獎勵
積分膨脹賽是Bybit持續賦能不同經驗水平交易者的舉措。通過獎勵持續交易，將資產組合管理轉化為競爭性機遇，該活動助力參與者在積累財富的道路上攢足動力，讓每一筆交易都發揮價值。
本次活動受具體條款約束。完整條款與細則詳見：積分膨脹賽：每日交易攢積分，每週最高可贏 10,000 USDT！
關於Bybit
Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，共有7000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit專注於Web3，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit以其安全的托管服務、多樣化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，在傳統金融和去中心化金融世界之間架起了一座橋梁，使建設者、創造者和愛好者能夠釋放Web3的全部潛力。訪問Bybit.com，探索去中心化金融的未來。
