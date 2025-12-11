Bybit發布《2025全球加密貨幣應用指數報告》：全球領導者與機構樞紐重塑加密貨幣應用格局

推動全球加密貨幣普及的因素比以往更加多元化，涵蓋實際應用價值、基層需求、技術進步、監管清晰度及經濟不穩定等多個維度。高收入國家通常享有更完善的基礎設施和獲取途徑，而低收入國家則可能因實際需求而推動加密貨幣應用。最大的加密貨幣中心並不總是經濟體量最大的國家，但人均GDP與整體加密貨幣普及率之間存在著明確的正相關關系。

新加坡（第 1位） ：憑借清晰的監管框架、成熟的機構基礎以及高度的文化參與度，引領全球加密貨幣普及。超過11%的新加坡人持有加密貨幣，其完善的許可制度吸引了全球交易平台與金融科技企業。未來，市場發展將進一步聚焦零售和交易用途的拓展。

：憑借清晰的監管框架、成熟的機構基礎以及高度的文化參與度，引領全球加密貨幣普及。超過11%的新加坡人持有加密貨幣，其完善的許可制度吸引了全球交易平台與金融科技企業。未來，市場發展將進一步聚焦零售和交易用途的拓展。 美國（第 2位） ：作為全球規模最大、影響力最強的加密貨幣市場，具有裡程碑意義的ETF獲批、GENIUS法案的推進以及支持加密貨幣的政府立場，使其成為機構資本聚集地。該國同時在去中心化金融交易量、中心化交易所（CEX）資金流及閃電網絡應用方面處於領先地位。

：作為全球規模最大、影響力最強的加密貨幣市場，具有裡程碑意義的ETF獲批、GENIUS法案的推進以及支持加密貨幣的政府立場，使其成為機構資本聚集地。該國同時在去中心化金融交易量、中心化交易所（CEX）資金流及閃電網絡應用方面處於領先地位。 立陶宛（第 3位） ：在歐盟《加密資產市場法規》（MiCA）框架下，已成為加密貨幣交易所與服務提供商進入歐洲市場的重要門戶。在立陶宛獲得牌照的大多數企業面向全球運營，而非聚焦本土市場。作為擁有開放金融體系和高數字素養人口的監管與許可中心，立陶宛對歐洲加密貨幣市場的影響力遠超其體量。然而，有限的人口規模也意味著其國內交易總量相對受限。

：在歐盟《加密資產市場法規》（MiCA）框架下，已成為加密貨幣交易所與服務提供商進入歐洲市場的重要門戶。在立陶宛獲得牌照的大多數企業面向全球運營，而非聚焦本土市場。作為擁有開放金融體系和高數字素養人口的監管與許可中心，立陶宛對歐洲加密貨幣市場的影響力遠超其體量。然而，有限的人口規模也意味著其國內交易總量相對受限。 瑞士（第 4位） ：作為加密貨幣生態體系最完善的西歐國家脫穎而出。該國擁有頂尖的基礎設施、獨立於MiCA且高度明確的監管框架、無與倫比的文化合法性，以及享有全球聲譽的金融體系。對機構的高度信任、極高的文化認同度以及深厚的技術人才儲備，使瑞士在政策、托管基礎設施和研究領域處於領導地位。

：作為加密貨幣生態體系最完善的西歐國家脫穎而出。該國擁有頂尖的基礎設施、獨立於MiCA且高度明確的監管框架、無與倫比的文化合法性，以及享有全球聲譽的金融體系。對機構的高度信任、極高的文化認同度以及深厚的技術人才儲備，使瑞士在政策、托管基礎設施和研究領域處於領導地位。 阿聯酋（第5位）：不僅確立了自身作為中東和北非地區資產代幣化試點與結算系統的區域樞紐地位，更成為亞洲、歐洲及非洲在代幣化金融領域的實際橋梁。阿聯酋將迪拜極具前瞻性的虛擬資產監管局（VARA）政策框架與基層匯款驅動的實際應用相結合，其加密貨幣用戶滲透率位居全球前列。

穩定幣引領全球加密貨幣普及，成為首要數字資產應用場景

隨著數字資產從經濟生活邊緣走向核心，全球用戶日益將穩定幣視為經濟動蕩時的避險工具、傳統銀行系統壁壘的解決方案、跨境支付手段以及進入去中心化金融的入口。穩定幣不僅應用最廣泛，其全球分布也最為均衡。

盡管與美元掛鉤的穩定幣在全球交易量中占據主導地位，越來越多的國家正著手開發本國貨幣穩定幣或鼓勵其發展。這些舉措旨在提升國內支付效率、降低對美元的依賴，並為非正規市場提供合規替代方案。本地穩定幣正日益成為維護貨幣主權與推動金融創新的重要工具。

該報告指出穩定幣將在下一階段普及中產生三方面影響：推動監管框架趨同、深化機構融合進程和引發全球法定貨幣競爭。在很多地區，本國貨幣穩定幣將與美元錨定代幣形成互補而非替代關系，二者功能不同：本地穩定幣主要用於支付與商業場景，而美元錨定資產則側重於儲蓄與資本保值。

開啟現實世界資產代幣化的新機遇

與穩定幣崛起同步加速的，是將債券、股票、房地產等現實世界資產（RWA）轉化為區塊鏈代幣的代幣化浪潮。在新加坡和香港等先進樞紐，代幣化正從試點項目邁向監管市場，實現碎片化所有權與區塊鏈結算。代幣化不僅提升了市場效率與透明度，更吸引了全球資本，推動亞太地區成為新一代金融體系的引領者，為構建更具包容性和流動性的全球市場奠定基礎。

自今年1月以來，RWA鏈上總值（不含穩定幣）增長超過63%，從約158億美元上升至逾257億美元。這一增長標志著資本市場已開始將代幣化資產納入常規運作，形成結構性轉變。最有可能從這一轉變中獲益的國家，正是在「機構准備度」支柱評估中排名領先的經濟體（美國、加拿大、立陶宛、波蘭、菲律賓等）。這些司法管轄區已具備支持大規模代幣化所需的法律框架、市場基礎設施與機構准備條件。

鏈上薪資支付：全球勞動力市場新常態

加密貨幣薪資支付正從加密領域從業者間的非正式安排，轉變為面向全球勞動力的合規化、可擴展支付方式。以加密貨幣形式收取部分薪資的專業人士比例，已從去年的3%上升至今年的9.6%，其中穩定幣支付占比超過90%。

在阿聯酋、菲律賓等以匯款和遠程工作為主的經濟體，穩定幣越來越多地用於工人、自由職業者和零工經濟參與者的薪酬支付。這一趨勢讓加密貨幣逐漸成為數百萬人日常金融生活的一部分，幫助用戶繞過傳統匯款渠道的延遲性和費用，為家庭提供更快捷、更可靠的收入獲取途徑。隨著更多用戶和企業采用這種方式，本地與全球勞動力市場的界限進一步消除，金融服務的普及也惠及了以往長期被傳統金融忽略的社群。

受監管的加密貨幣薪資支付預計將沿兩大路徑加速普及：

全球金融與科技樞紐（如阿聯酋、美國、新加坡、香港），這些地區憑借清晰的法律框架、深厚的金融科技基礎設施及高價值產業，使鏈上薪資成為國內外雇員可行的薪酬選擇； 擁有大量遠程勞動力且對穩定幣需求強勁的新興經濟體（如菲律賓、肯尼亞、巴西 等 ），鏈上薪酬支付為當地提供了繞過高成本、低效率代理銀行體系的解決方案，同時仍能滿足國內勞動法規與稅務合規要求。

加密貨幣生態演進深度洞察

這些趨勢並非孤立存在，而是深度互聯的有機整體。本地穩定幣的普及提升了支付與匯款效率，進而為資產代幣化與鏈上薪資的增長提供支持。隨著越來越多人在現實生活中使用加密貨幣，市場對穩健合規的創新金融產品的需求持續擴大，由此形成的良性循環正推動整個生態體系向前發展。

數字資產類別正日益融入全球金融體系。到2026年，那些制定清晰監管框架並建設配套基礎設施以融合加密貨幣的國家，將有望獲得稅收增長、人才集聚與創新孵化的先發優勢；而維持限制性政策的經濟體，則可能面臨相關活動向監管框架更成熟地區遷移的趨勢。政策制定者面臨兩種路徑選擇：構建將加密貨幣納入正規金融體系的監管框架；或通過現行許可制度保持審慎立場，在持續評估風險與收益的過程中逐步推進。

Bybit聯合首席執行官Helen Liu表示：「嚴謹、獨立的研究對於推動區塊鏈與加密貨幣領域的實質性創新至關重要。Bybit很榮幸能與Web3洞察與分析領域的領導者DL Research聯合發布《加密貨幣應用指數報告》。我們正見證區塊鏈技術從試驗階段向金融、商業和治理等現實場景全面融合的關鍵轉折點。全球范圍內湧現的人才、創新成果與行業勢頭表明，我們正在為構建一個更具包容性、更高效的數字經濟奠定基礎架構。」

DL Research研究主管Ryan Celaj稱：「與Bybit合作編制《加密貨幣應用指數報告》，使我們得以將DL Research的鏈上數據與真正的全球化交易視角相結合。若想推動行業朝著更透明、更基於實證的決策方向發展，此類合作至關重要。我們期待在未來的版本中持續深化這項研究工作。」

《加密貨幣應用指數報告》現已發布，該報告以多維度、標准化及敘事驅動的視角呈現全球加密貨幣應用態勢。對於所有關注金融未來的人士而言，這份報告將為塑造數字金融新時代的決策與討論提供重要指南。

本《加密貨幣應用指數報告》由DL Research制作，該機構在編輯與研究上保持完全自主。報告信息均來源於公開渠道，內容可能隨時調整而不另行通知。本報告及排名僅作信息參考之用，不構成任何投資、財務、交易或法律建議。讀者與交易者在做出任何決策前，應自行開展研究、咨詢合格顧問，並確保符合適用法律法規要求。

#Bybit / #CryptoArk / #IMakeIt / #WCR2025

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務全球7000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit高度聚焦於Web3領域，與領先的區塊鏈協議展開戰略性合作，以提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。憑借安全的資產托管、多樣化的交易市場、直觀的用戶體驗以及先進的區塊鏈工具，Bybit在傳統金融和去中心化金融之間架起橋梁，賦能建設者、創造者和愛好者充分釋放Web3的全部潛力。歡迎訪問 Bybit.com ，探索去中心化金融的未來。

欲了解有關Bybit的更多詳情，請訪問 Bybit Press

媒體咨詢，請聯系： [email protected]

如需了解最新信息，請關注： Bybit的社區和社交媒體

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

關於DL Research

DL Research是DL News旗下研究機構，也是DefiLlama的姐妹公司，專注於為數字資產行業客戶提供定制化報告、深度研究、專題分析及品牌推廣服務。

SOURCE Bybit