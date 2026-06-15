Bybit TradFi加碼零費率股票CFD交易：零傭金+零掉期費

通過該舉措，Bybit TradFi成為主流中心化交易所中唯一同時免除傭金與掉期費的同類平台。交易者如今只需一個統一的USDT計價賬戶，即可在Bybit上真正實現低成本參與全球市場。

零掉期費：零成本暢達全球市場

本次高端股票CFD零費率活動，讓用戶得以真正低成本體驗Bybit TradFi服務。此次優惠形式為所見即所得，取消交易常規費用與各類隱性成本：

零傭金+零掉期費： 交易全程無任何費用，用戶可選擇零費率模式，采用純直通式處理(Straight Through Processing)定價，不存在任何隱性收費規則。交易者可獲得最高 2000 USDT 的掉期費返利。

交易全程無任何費用，用戶可選擇零費率模式，采用純直通式處理(Straight Through Processing)定價，不存在任何隱性收費規則。交易者可獲得最高 的掉期費返利。 380 余種全球股票CFD： 涵蓋龍頭科技股（英偉達、蘋果、特斯拉、微軟、谷歌）、大宗商品（黃金、原油）、外匯對及市場指數的差價合約交易，全部通過一個USDT計價賬戶交易。

涵蓋龍頭科技股（英偉達、蘋果、特斯拉、微軟、谷歌）、大宗商品（黃金、原油）、外匯對及市場指數的差價合約交易，全部通過一個USDT計價賬戶交易。 最高5倍槓桿：靈活的槓桿選項，支持不同交易風格，實現策略性資金部署。

完整的Bybit RWA生態系統

此次活動落地，彰顯出Bybit致力於打造一體化綜合平台，降低加密資產與現實世界資產交易的參與門檻。全新上線的Bybit RWA Portal，匯聚了Bybit上所有形式的RWA交易品類：

Bybit TradFi （股票CFD交易）： 超過300種全球股票CFD，零掉期費、5倍槓桿、USDT結算。作為TradFi資產敞口的旗艦產品線，同時覆蓋外匯、全球指數、大宗商品、原油及貴金屬。

超過300種全球股票CFD，零掉期費、5倍槓桿、USDT結算。作為TradFi資產敞口的旗艦產品線，同時覆蓋外匯、全球指數、大宗商品、原油及貴金屬。 xStocks （代幣化股票）： 在Bybit Spot上交易全球公司的代幣化股票及碎股，實現鏈上所有權，無需繁瑣托管。

在Bybit Spot上交易全球公司的代幣化股票及碎股，實現鏈上所有權，無需繁瑣托管。 代幣化貴金屬： 在Bybit Spot上交易代幣化黃金、白銀及其他貴金屬，即時結算。

在Bybit Spot上交易代幣化黃金、白銀及其他貴金屬，即時結算。 TradFi 資產永續合約： 通過永續合約，加槓桿布局熱門美股、ETF及一籃子大宗商品。

通過永續合約，加槓桿布局熱門美股、ETF及一籃子大宗商品。 Bybit Earn（RWA收益）：通過Bybit Earn獲取RWA持倉收益，打通被動收入與數字金融渠道。

Bybit對RWA鏈上演進的統一布局，使交易者與投資者可自由選擇偏好的接入方式：通過永續合約實現槓桿和做空，通過現貨市場實現代幣化所有權，或通過Earn產品獲得被動收益，無需切換平台或管理多個賬戶。

過去兩年，加密原生交易者對TradFi深度全球市場的參與度顯著提升。隨著數字資產投資組合日趨成熟，資產多元化也成為穩健投資策略的一環，這一轉變正在逐步顯現。Bybit在TradFi敞口領域率先布局，早在2022年便成為首家推出傳統資產CFD交易的中心化加密貨幣交易所。

本次活動須遵守相關條款及條件。如需了解參與規則與資格要求，可訪問：在Bybit TradFi以零掉期費交易股票CFD

免責聲明：Bybit TradFi由Infra Capital（持有毛裡求斯金融服務委員會牌照）提供支持。該服務現通過官方Bybit應用及網站向符合條件的用戶開放。Bybit TradFi不向歐洲經濟區居民提供，且受其他限制條件約束。有關地區限制、條款條件及用戶資格的詳細信息，請訪問Bybit TradFi。交易存在風險。

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關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務超過8000萬全球用戶。Bybit致力於為每個人打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋梁，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com。

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