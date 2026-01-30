Bybit發布2026年願景，定位「新型金融平臺」

由於地理位置、基礎設施限制或嚴格的金融體系，數百萬人仍無法獲得可靠的銀行服務。Bybit的平臺架構利用區塊鏈技術提供全天候、無國界的金融服務，且能與受監管的法幣基礎設施無縫集成。

Ben Zhou, co-founder and CEO of Bybit表示：「金融不應受地理限制。我們正在構建連接加密貨幣效用與實體經濟活動的金融基礎設施。我們的使命是消除阻礙人們便捷參與現代金融的壁壘，打造一個在設計上就始終可訪問、高效且全球化的系統。」

MyBank：無國界的零售銀行

該計劃的一個基石是MyBank，這是Bybit將於2026年2月推出的全新零售銀行服務。MyBank提供專用賬戶，可在合規框架下簡化大額法幣存取，並支持跨境日常金融交易。

該服務旨在解決新興市場用戶面臨的現實問題：轉賬慢、獲取渠道有限、費用高、產品選擇少。透過將加密貨幣流動性與銀行通道整合，MyBank為個人和企業提供具備銀行級體驗、更快且更具成本效益的資金利用方式。

ByCustody：機構級資產保護

金融普惠需要信任。Bybit的機構級托管框架ByCustody，為平臺上超過30家專業資產管理公司管理的超50億美元資產提供支持。該托管架構支持安全的客戶資產隔離，使機構和私人財富客戶能夠在訪問數字市場的同時，享受傳統金融保障。

目前已有2000多家機構使用Bybit的基礎設施，較上年增長100%，反映出市場對連接傳統與數字資產生態系統的混合金融平臺的需求日益增長。

統一的金融基礎設施

目前，Bybit為181個國家和地區的超8200萬用戶提供服務，其支持體系包括：

連接近2000家本地銀行和58個以上法幣通道

全球超20萬P2P商戶

全球發行超過270萬張Bybit卡

透過Bybit Pay在10多個國家提供本地法幣支付支持

Bybit Earn管理資產達71億美元，2025年為用戶創造1.1億美元收益

截至2026年1月29日，Bybit以16%的市場份額領跑全球XAUT (Tether Gold)現貨交易

Bybit TradFi由2022年加密貨幣交易所推出的全球首個TradFi產品演變而來，現已整合超200種傳統金融工具，並計劃在第一季度上線500個交易對，包括股票差價合約、外匯、大宗商品和指數，與加密貨幣市場共存，為用戶打造一個可管理多元化金融活動的單一環境。

合規驅動的全球擴張

Bybit的平臺演進與全球監管框架的發展保持一致，並與持牌銀行及托管合作夥伴協作推進。機構准入標准、托管架構和交易監控系統正在不斷加強，以滿足監管機構和傳統金融市場參與者的期望。

公司與10多家全球銀行和托管機構保持積極合作，實現法幣、傳統資產和加密貨幣持倉安全共存的統一抵押品系統。

人工智能即金融基礎設施

人工智能正作為核心基礎設施應用於Bybit的各項業務中，它並非附加功能，而是全系統效率引擎。

人工智能的應用已使工程生產力提高了30%。2026年，Bybit將推出：

AI4SE，目標在軟件生命周期各環節實現50%的效率提升

全公司範圍的AI智能體網絡，支持風險控制、合規監控、客戶服務和數據分析

升級後的TradeGPT，個性化AI助手，簡化金融市場訪問路徑

該AI框架旨在降低運營成本、改進風險管理，並將金融服務擴展至服務不足的人群。

Zhou補充道：「此次轉型關乎主流金融。我們正超越小眾的加密貨幣服務，構建一個新型金融平臺，讓加密貨幣成為現實世界金融活動的核心組成部分，賦能傳統和加密貨幣市場的用戶，實現更高效的資金利用。」

關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，服務超過8000萬全球用戶。Bybit致力於為每個人打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋梁，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問 Bybit.com 。

