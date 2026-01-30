Bybit憑借全棧式Solana協同效應，在2026年助力SKR實現10倍增長行情，推動Penguin早日上線，驅動bbSOL收益優勢領跑

阿聯酋迪拜2026年1月30日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit ，憑借其前瞻視野、對Solana的全面覆蓋以及與該網絡的深度融合，已確立其在Solana領域的領先平台地位。隨著Solana在2026年延續鏈上爆發式增長勢頭、模因幣（Memecoin）市場復甦以及質押資金流入創歷史新高，Bybit的集成式全棧策略創造無與倫比的協同效應。

從 Bybit Alpha 具有前瞻性的早期代幣上線舉措、 Byreal 的零燃料費質押，到Bybit深厚的現貨流動性以及 bbSOL 流動性質押，Bybit已助力多個項目實現10倍漲幅（如日前SKR的價格飆升），並超越市場上所提供的零散分散的同類產品，從而確立其作為Solana交易者首選平台及全球收益耕作者核心樞紐的地位。

引領Solana浪潮：Bybit在Solana主導領域佔據絕對優勢

Solana在新的一年裡表現強勁，一月中後期SOL幣價格漲幅超過16%，伴隨網絡活躍度飆升、穩定幣市值創新高以及模因幣市場復甦，其作為2026年頂級模因幣發行平台的地位，得以進一步鞏固。

憑借針對Solana的全棧策略，Bybit助力用戶在捕捉收益的同時，通過Byreal和bbSOL無縫切換至收益生成策略。領先的Solana項目在Bybit各接入點享有完整曝光，通常遵循「Bybit Alpha和Byreal + 現貨市場上市 + bbSOL流動性質押」的閉環模式，充分釋放Bybit與Byreal交易者及bbSOL持有者的盈利和收益潛力。

作為Bybit推出的開創性早期項目發現平台，Bybit Alpha自Solana誕生之初便成為其長期生態系統合作夥伴，解鎖搶先佈局潛力代幣的先發優勢：

SKR 開盤價從約0.006美元的低位火箭式飆升，一度突破10倍漲幅，來到0.06美元以上，24小時交易量錄得2.5億美元。其中Bybit平台的SKR/USDT交易對貢獻了超過13%的市場份額（即超過3100萬美元交易量），一度在中心化交易所（CEX）中排名首位。

Bybit Alpha精準捕捉了Solana中 模因幣的復甦行情 ，1月上線了包括PENGUIN、WHITEPEPE、TATA、HAPPY、PYBOBO在內的一系列新模因幣項目。同時，老牌模因幣也強勢反彈，其中BONK漲幅超過50%。

Bybit Alpha用戶屬於首批趕上 Pump.fun 爆發式增長浪潮的投資者 —— 該平台曾一度穩居Solana第二大去中心化交易所（DEX）之位，並且近期通過推出Pump Fund（傳統Web3風投模式的挑戰者），持續保持強勁勢頭。

像KABUTO這樣的爆發性項目，往往先於其他地方，在Bybit平台上嶄露頭角，這些項目將Bybit的Alpha項目熱度、現貨交易深度與bbSOL可組合性結合到一起，形成持續增長的強勁動能。

從Alpha、現貨市場、Byreal到bbSOL的整個Bybit平台所提供的無與倫比的解決方案，讓Bybit圍繞Solana生態系統構建的全方位佈局得以補充完善：

Byreal 的零燃料費質押，讓用戶無需擔心交易成本即可質押Solana資產，顯著降低零售與活躍交易者的參與門檻。

SOL及Solana生態系統的核心交易對具備 深度現貨流動性 ，可以支撐與Solana作為領先的低延遲交易平台的定位相匹配的高頻交易策略。

bbSOL是首個由交易所背書的Solana流動性質押代幣，憑借這種代幣，用戶可以在賺取質押收益的同時，在集成性DeFi（去中心化金融）及交易所產品中，完全靈活地進行資金的交易、轉移和配置。

Bybit的全棧式基礎設施，能夠加強其作為機構與零售交易者參與Solana生態系統擴張的首要門戶的地位，助力該網絡從模因幣驅動的投機階段，向具備機構級金融基礎設施的方向演進發展。

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務超過8000萬全球用戶。Bybit成立於2018年，致力於為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融（TradFi）與去中心化金融之間的橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問 Bybit.com 。

