隨著日常消費及合作推動全球普及，Bybit卡用戶數量達到300萬

在推出之際，Bybit Card便引入了核心支付功能，使用戶能夠在全球範圍內的線上和線下商戶使用加密貨幣與法定貨幣進行消費。該產品設計為虛擬卡和實體卡兩種形式，支持Apple Pay和Google Pay等移動支付解決方案，且不收取開卡費和年費；不過，具體功能可能因用戶獲批的發卡計劃不同而有所差異。

隨著產品不斷迭代升級，Bybit Card如今已具備多項關鍵功能，包括支持多種資產、實現加密貨幣與法定貨幣的無縫兌換，以及推出獎勵計劃——用戶在日常消費中可以享受2%至10%的現金返還。此外，該卡還能提供額外福利，例如在特定市場開展最高可達50%現金返還的定向優惠活動；同時，針對Netflix、Spotify、ChatGPT和Trading View等服務，Bybit Card二級及以上用戶可以享受100%訂閱費用返現（受每月限額限制）。

最近，Bybit Card通過推出歡迎激勵措施，來進一步豐富權益體系，包括存款獎勵和首筆消費享10%現金返還，旨在助力新用戶開戶並推動日常使用。

與此同時，Bybit通過合作拓展該卡的生態系統，將金融服務與生活方式及文化體驗緊密相連。2025年，Bybit Card成為Tomorrowland Brasil（明日世界電子音樂節巴西站）的官方支付合作夥伴，為持卡人提供專屬預售通道、門票及周邊商品現金返還、現場消費獎勵以及限量版卡面設計等特別權益。目前，該合作已續簽至2027年。

在此基礎上，Bybit進一步拓展全球體育領域合作，成為2026年至2028年斯德哥爾摩網球公開賽(Stockholm Open)冠名合作夥伴，為持卡人提供賽事門票優先購買權、高端觀賽席位以及賽事相關消費的現金返還等專屬權益。

在區域層面，Bybit Card與零售及服務平台展開合作，助力本地化推廣。在格魯吉亞，該卡與該國最大的多功能購物中心City Mall達成合作，在季節性促銷活動期間為用戶提供50%的現金返還。更多的整合——包括與歐洲主要商務平台建立合作關係，也讓Bybit Card進一步拓展到日常交易和數字市場領域。

綜合來看，這些發展歷程清晰勾勒出Bybit Card從初創到進階的演變軌跡——從最初的基礎支付功能，到獎勵激勵機制的引入，再到近期生活方式類合作及現實場景深度融合——使Bybit Card成為連接數字資產與日常生活的橋樑。

展望未來，Bybit計劃持續拓展與零售、娛樂及數字服務領域成熟Web2品牌的合作網絡，旨在為用戶提供更無縫、更具價值的支付體驗。

用戶數量突破300萬這一里程碑，標誌著Bybit在構建新金融平台的遠大願景上邁出了重要一步——該平台不僅將用戶與金融服務相連接，更延伸至日常支付與體驗。在這一生態系統中，Bybit Card扮演著讓數字金融融入日常生活的關鍵角色。

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關於Bybit

Bybit是全球按交易量排名第二的加密貨幣交易所，服務於全球超過8000萬用戶。Bybit成立於2018年，致力於通過為大眾打造一個更簡單、開放、平等的生態體系，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit專注於Web3領域，並與領先的區塊鏈協議建立戰略合作關係，提供堅實的基礎設施，推動鏈上創新。憑借其安全托管、多元化市場、直觀的用戶體驗及先進的區塊鏈工具，Bybit成為連接傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)的橋樑，賦能開發者、創作者和愛好者，釋放Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com。

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SOURCE Bybit