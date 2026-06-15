具有競爭力的加碼APR：Bybit推出BYUSDT Trade & Earn活動，設有20萬USDT獎池

活動機制

1. 持有BYUSDT——符合資格的用戶需在賬戶中持有BYUSDT。所有符合條件的持有者將自動參與活動，無需注冊。

2. 每日進行期貨交易——每日期貨交易量將決定參與者次日的等級分類。提高交易量可晉升至更高等級，並獲得更高的獎勵潛力。

3. 獲取雙重收益——參與者可同時獲得以下兩項收益：

BYUSDT持倉對應的 標准 Flexible Easy Earn收益 ；

； 疊加發放的額外APR，具體取決於交易等級及適用本金上限。

4. 每日發放獎勵，獎勵按日計算，並以BYUSDT形式每日發放。

參與者的等級晉升依據其期貨交易對的交易量決定。等級門檻從無需最低交易量的基礎獎勵級別，到每日交易量達到500,000 USDT的高級別不等。所有獎勵均按日計算，並以BYUSDT發放。

BYUSDT是一種由Bybit用戶Flexible Easy Earn USDT持倉以1:1全額抵押支持的穩定幣，無需支付鑄造或贖回費用。持有者可享受：100%抵押價值比率(CVR)，用於統一交易賬戶(UTA)保證金交易、即時流動性、零鑄造及贖回費用。該代幣連接了Bybit平台上的儲蓄與交易場景，使用戶在保持收益型持倉的同時，也能同步獲得保證金交易資金。

活動受相關條款及條件約束。有關參與規則及資格要求的詳細信息，用戶可訪問：BYUSDT Trade and Earn: 每日交易期貨，享受加碼APR與20萬USDT獎池

#Bybit / #NewFinancialPlatform

關於Bybit

Bybit是全球按交易量排名第二的加密貨幣交易所，服務於全球超過8000萬用戶。Bybit成立於2018年，致力於通過為每個人打造一個更簡單、開放、平等的生態體系，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit專注於Web3領域，並與領先的區塊鏈協議建立戰略合作關系，提供堅實的基礎設施，推動鏈上創新。憑借其安全托管、多元化市場、直觀的用戶體驗及先進的區塊鏈工具，Bybit成為連接傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)的橋梁，賦能開發者、創作者和愛好者，釋放Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com。

更多關於Bybit的詳情，請訪問Bybit Press

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