Bybit註冊用戶突破3000萬，標誌著Web3的爆炸式增長和行業領先地位

Kaiko Research的最新季度報告顯示，2024年，Bybit的現貨交易市場份額已從2023年的2%飆升至驚人的9.3%，激增近400%。與上一年的7.3%相比，這一重大飛躍鞏固了Bybit作為加密貨幣交易所領導者的地位。

Bybit將這一增長歸功於其對用戶安全和信任的堅定承諾。公司始終將資產安全放在首位，通過定期公佈儲備證明審計，確保用戶資金的透明度和問責制。此外，Bybit還保持著無可挑剔的安全記錄，自2018年成立以來，未曾發生過任何重大故障或黑客攻擊事件。

Bybit對安全性和透明度的執著追求得到了業界的進一步認可。公司獲得了CoinGecko的10/10完美信任評分，並在最近的CCData加密貨幣交易所基準報告中獲得了「AA」評級。

Bybit聯合創始人兼首席執行官Ben Zhou表示：「我們很榮幸，註冊用戶數量能突破3000萬大關，如果沒有我們充滿活力的全球加密社區的堅定支持，這個成就是不可能實現的。我們非常感謝大家的信任，並將繼續提供符合當地需求的一流、可靠的服務。Bybit積極與全球監管機構合作，確保合規運營和負責任的創新。」

展望未來：縮小與Web3的差距

Bybit一直走在Web3創新的前沿，通過以用戶為中心和極具吸引力的平台，重塑用戶與區塊鏈生態系統的互動模式。2024年，我們通過Airdrop Arcade、NFT Pro和Inscription市場等突破性解決方案進一步豐富了我們的產品組合。

這些平台經過精心設計，不僅降低了進入門檻，簡化了用戶體驗，更通過策劃投資和支持一系列具有前景的熱門藍籌代幣與項目，為用戶帶來了更為豐富的體驗。最近，我們舉辦的Solana Fiesta和比特幣經濟現場直播活動，向眾多對Web3感興趣的個人介紹了這一快速發展的生態系統及其蘊含的機遇。

我們的發展始終致力於確保用戶能夠獲得Web3領域最有價值、最可靠的機會。通過遊戲化的交互體驗和先進的數據智能技術，我們使參與過程變得更加容易且更加愉快。這一承諾同樣體現在我們即將推出的Bybit Web3 DEX Pro平台上。該先進的去中心化交易所平台由革命性的i-SMART數據智能技術驅動。這些充分展現了Bybit對創新賦能的承諾，其提供的工具不僅滿足了現代交易者和投資者的需求，更超越了他們的期待。

Zhou表示：「今天的里程碑不僅僅是一串數字，它更彰顯了我們力求徹底改變加密貨幣格局的堅定承諾。Bybit將繼續專注於塑造加密貨幣的未來。我們將繼續秉持傾聽、關懷和改進的價值觀，以最專業的產品服務我們的3000萬用戶。保護客戶的利益將是我們所有產品設計的核心。我們憧憬著一個由Web3技術全面賦能的世界，在那裡，金融包容性將不再是一個遙不可及的目標，而是成為每個人觸手可及的現實。」

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關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球前三大加密貨幣交易所之一，擁有3000多萬用戶。它為加密投資者和交易者提供一個專業平台，其中包括超快速的匹配引擎、全天候客戶服務和多語種社區支持。Bybit是一級方程式賽車車隊和車手冠軍甲骨文紅牛車隊的合作夥伴。

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SOURCE Bybit