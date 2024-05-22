Bybit註冊用戶突破3000萬，標誌著Web3的爆炸式增長和行業領先地位

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Bybit

22 5月, 2024, 22:39 CST

阿聯酋迪拜2024年5月22日 /美通社/ -- 全球交易量排名前三的加密貨幣交易所Bybit今日迎來了一個具有里程碑意義的時刻：其全球註冊用戶數量已突破3000萬大關。這一重大成就的取得，不僅標誌著Bybit的非凡增長，更鞏固了其在區塊鏈行業的領軍地位。

市場份額飆升，用戶信任度提高

Bybit Reaches 30 Million Registered Users, Marking Explosive Growth and Industry Leadership into Web3
Bybit Reaches 30 Million Registered Users, Marking Explosive Growth and Industry Leadership into Web3

Kaiko Research的最新季度報告顯示，2024年，Bybit的現貨交易市場份額已從2023年的2%飆升至驚人的9.3%，激增近400%。與上一年的7.3%相比，這一重大飛躍鞏固了Bybit作為加密貨幣交易所領導者的地位。

Bybit將這一增長歸功於其對用戶安全和信任的堅定承諾。公司始終將資產安全放在首位，通過定期公佈儲備證明審計，確保用戶資金的透明度和問責制。此外，Bybit還保持著無可挑剔的安全記錄，自2018年成立以來，未曾發生過任何重大故障或黑客攻擊事件。

Bybit對安全性和透明度的執著追求得到了業界的進一步認可。公司獲得了CoinGecko的10/10完美信任評分，並在最近的CCData加密貨幣交易所基準報告中獲得了「AA」評級。

Bybit聯合創始人兼首席執行官Ben Zhou表示：「我們很榮幸，註冊用戶數量能突破3000萬大關，如果沒有我們充滿活力的全球加密社區的堅定支持，這個成就是不可能實現的。我們非常感謝大家的信任，並將繼續提供符合當地需求的一流、可靠的服務。Bybit積極與全球監管機構合作，確保合規運營和負責任的創新。」

展望未來：縮小與Web3的差距

Bybit一直走在Web3創新的前沿，通過以用戶為中心和極具吸引力的平台，重塑用戶與區塊鏈生態系統的互動模式。2024年，我們通過Airdrop Arcade、NFT Pro和Inscription市場等突破性解決方案進一步豐富了我們的產品組合。

這些平台經過精心設計，不僅降低了進入門檻，簡化了用戶體驗，更通過策劃投資和支持一系列具有前景的熱門藍籌代幣與項目，為用戶帶來了更為豐富的體驗。最近，我們舉辦的Solana Fiesta和比特幣經濟現場直播活動，向眾多對Web3感興趣的個人介紹了這一快速發展的生態系統及其蘊含的機遇。

我們的發展始終致力於確保用戶能夠獲得Web3領域最有價值、最可靠的機會。通過遊戲化的交互體驗和先進的數據智能技術，我們使參與過程變得更加容易且更加愉快。這一承諾同樣體現在我們即將推出的Bybit Web3 DEX Pro平台上。該先進的去中心化交易所平台由革命性的i-SMART數據智能技術驅動。這些充分展現了Bybit對創新賦能的承諾，其提供的工具不僅滿足了現代交易者和投資者的需求，更超越了他們的期待。

Zhou表示：「今天的里程碑不僅僅是一串數字，它更彰顯了我們力求徹底改變加密貨幣格局的堅定承諾。Bybit將繼續專注於塑造加密貨幣的未來。我們將繼續秉持傾聽、關懷和改進的價值觀，以最專業的產品服務我們的3000萬用戶。保護客戶的利益將是我們所有產品設計的核心。我們憧憬著一個由Web3技術全面賦能的世界，在那裡，金融包容性將不再是一個遙不可及的目標，而是成為每個人觸手可及的現實。」

#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitWeb3

關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球前三大加密貨幣交易所之一，擁有3000多萬用戶。它為加密投資者和交易者提供一個專業平台，其中包括超快速的匹配引擎、全天候客戶服務和多語種社區支持。Bybit是一級方程式賽車車隊和車手冠軍甲骨文紅牛車隊的合作夥伴。

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