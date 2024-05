Bybit bereikt 30 miljoen geregistreerde gebruikers en markeert daarmee een explosieve groei en leiderschap in Web3

DUBAI, VAE, 23 mei 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, een van 's werelds top drie cryptobeurzen op basis van handelsvolume, viert vandaag een monumentale mijlpaal: meer dan 30 miljoen geregistreerde gebruikers wereldwijd. Deze opmerkelijke prestatie komt samen met een periode van uitzonderlijke groei, waardoor Bybit is uitgegroeid tot koploper in de blockchainindustrie.

Marktaandeel stijgt, vertrouwen van gebruikers bloeit

Bybit Reaches 30 Million Registered Users, Marking Explosive Growth and Industry Leadership into Web3

Het marktaandeel van Bybit in de spothandel is omhooggeschoten van 2% in 2023 naar maar liefst 9,3% in 2024, een stijging van bijna 400% volgens het laatste kwartaalrapport van Kaiko Research. Deze aanzienlijke sprong ten opzichte van de 7,3% van het voorgaande jaar zet Bybit stevig neer als leider op het gebied van cryptocurrency exchange.

Bybit schrijft deze groei toe aan zijn onwrikbaar streven naar gebruikersveiligheid en vertrouwen. Het bedrijf geeft prioriteit aan de veiligheid van activa door de regelmatige publicatie van proof-of-reserve audits (bewijs van reserves), waardoor transparantie en verantwoordingsplicht met betrekking tot gebruikersgelden worden gewaarborgd. Bovendien kan Bybit bogen op een onberispelijk beveiligingsrecord, met geen grote storingen of hackincidenten sinds de oprichting in 2018.

Deze toewijding aan veiligheid en transparantie wordt verder bevestigd door erkenning in de sector. Bybit heeft een perfecte 10/10 Trust Score ontvangen van CoinGecko en een 'AA' rating in het recente CCData Crypto Exchange Benchmark Report.

"Het bereiken van 30 miljoen geregistreerde gebruikers is een bescheiden prestatie, en het zou niet mogelijk zijn zonder de niet-aflatende steun van onze levendige wereldwijde cryptogemeenschap," aldus Ben Zhou, co-founder en CEO van Bybit. "We zijn ongelooflijk dankbaar voor hun vertrouwen en we blijven ons inzetten voor het leveren van de beste, betrouwbare diensten op maat van de lokale behoeften. Bybit werkt actief samen met toezichthouders wereldwijd om naleving en verantwoorde innovatie te garanderen."

Blik op de toekomst: De brug slaan naar Web3

Bybit heeft altijd voorop gelopen op het vlak van Web3-innovatie, het hervormen van de manier waarop gebruikers omgaan met het blockchain ecosysteem door middel van gebruikersgerichte en aantrekkelijke platformen. In 2024 hebben we ons aanbod uitgebreid met baanbrekende oplossingen zoals de Airdrop Arcade, NFT Pro en Inscription Marketplaces.

Deze platformen zijn zorgvuldig ontworpen om niet alleen de toetredingsbarrières te verlagen en de gebruikerservaring te vereenvoudigen, maar ook om deze te verrijken door mogelijkheden te creëren om te belegging in en ondersteuning te bieden aan een divers aanbod van veelbelovende, trendy en blue-chip tokens en projecten. Onze meest recente livestream van Solana Fiesta en de Bitcoin-economie liet veel Web3-nieuwsgierigen kennismaken met de snelgroeiende ecosystemen en hun mogelijkheden.

Deze curatie zorgt er consequent voor dat onze gebruikers toegang hebben tot de meest lonende en betrouwbare mogelijkheden in de Web3-ruimte, waardoor deelname niet alleen makkelijker, maar ook leuker wordt door middel van gamification en geavanceerde data-intelligentie. Dit engagement strekt zich uit tot de aanstaande lancering van Bybit Web3 DEX Pro, een geavanceerd gedecentraliseerd exchange platform aangedreven door de revolutionaire i-SMART data intelligentie technologie. Dit vertegenwoordigt Bybit's streven naar innovatie die macht geeft, het verstrekken van tools die niet alleen voldoen aan de behoeften van de moderne handelaren en beleggers, maar deze zelfs overtreffen.

"De mijlpaal van vandaag betekent meer dan alleen cijfers; het is een bewijs van onze voortdurende toewijding aan het revolutionair veranderen van het cryptolandschap," benadrukte Zhou. "Bybit blijft zich inzetten om de toekomst van crypto vorm te geven. We zullen blijven vasthouden aan de waarden van luisteren, zorgen en verbeteren, om onze 30 miljoen gebruikers te bedienen met de meest professionele producten. Het beschermen van de belangen van onze klanten zal in alle productontwerpen worden geïntegreerd. We zien een wereld voor ons waarin Web3 elke persoon in staat stelt om te werken, waarin financiële inclusiviteit niet alleen een doel is, maar werkelijkheid wordt."

