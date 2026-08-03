Bybit雙幣投資現已升級，新增模擬交易功能並擴展VIP產品權限

阿聯酋迪拜2026年8月3日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit欣然宣布對Bybit雙幣投資進行全新升級，新增模擬交易功能、簡化操作界面，並面向所有用戶開放VIP產品權限。

Bybit雙幣投資是一種短期、非保本型結構化投資產品，內置收益功能。用戶可設定目標價格，以理想匯率買入或賣出加密貨幣。無論結算時是否達到目標價格，參與用戶均可從本金中獲得年化收益率（APR）獎勵，為Bybit交易者提供價格靈活性與可觀收益的雙重優勢。

雙幣投資，多重收益

本次升級推出了極其友好的模擬交易功能，用戶可在下單前預覽潛在收益結果。在模擬器中，用戶可從可搜索列表中選擇偏好的代幣，輸入自定義投資金額，從可用期限中做出選擇，並在一個清晰的界面中並排查看兩種結算場景。此外，「匹配我的資產」篩選器還可根據用戶當前持倉展示相應幣種，簡化產品選擇流程。交易者只需前往「選擇產品計劃」開啟「新手模式」，即可使用模擬功能。

此外，雙幣投資界面經過重新設計，操作更簡單、更直觀，減少了比較條款和下單所需的步驟。

作為本次升級的一部分，VIP專屬雙幣投資產品（享有更高APR）將於每周五向所有Bybit用戶開放，該窗口期內無需 VIP 身份即可參與。此舉進一步拓寬了此前僅限於進階賬戶的增強收益產品權限。

全新升級的Bybit雙幣投資保留了用戶最喜愛的所有功能，同時引入了專屬福利：

具競爭力的收益 ：當目標交易執行時，用戶按預設價格結算，同時還可獲得額外APR獎勵。

：當目標交易執行時，用戶按預設價格結算，同時還可獲得額外APR獎勵。 更優定價 ：與直接交易相比，用戶可在達到目標價格後，以更低價格買入或以更高價格賣出。

：與直接交易相比，用戶可在達到目標價格後，以更低價格買入或以更高價格賣出。 普惠准入：VIP層級的更高收益產品現於每周五向所有用戶開放，使VIP福利惠及更廣泛的Bybit社區。

條款與條件適用。有關潛在限制和資格要求的詳情，用戶可訪問：Bybit雙幣投資 — 全新升級體驗及Bybit雙幣投資。

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