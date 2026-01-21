Bybit推出新用戶「幣來運轉，好禮不斷」活動，獎池高達97200 USDT

「幣來運轉，好禮不斷」活動僅面向在活動期間完成註冊並通過一級身份認證的新用戶開放。活動時間為協調世界時2026年1月12日上午10:00至2026年4月15日晚上23:00。符合條件的用戶可通過Bybit獎勵中心完成指定的充值、支付及交易任務，獲得幸運抽獎券。

任務內容包括：通過指定法幣或P2P渠道最低充值20 USDT、使用Bybit Pay累計消費不少於25 USDT，以及在現貨和衍生品市場完成累計100 USDT的交易。每完成一項任務即可獲得相應數量的幸運抽獎券，每張抽獎券代表一次參與每周 USDT獎勵抽獎的機會。

幸運抽獎獎勵遵循先到先得原則，獎勵可能在活動正式結束前提前發放完畢。獎勵將在活動結束後14個工作日內發放至符合條件用戶的獎勵中心賬戶，需用戶手動領取。

免責聲明： 活動參與受地區及監管限制。歐洲經濟區用戶無法註冊參與本次活動或領取獎勵；來自印度、越南及菲律賓的用戶不具備獲取Bybit Pay相關任務獎勵的資格。其他國家和地區的限制將依據Bybit相關政策執行。

