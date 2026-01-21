Bybit推出新用戶「幣來運轉，好禮不斷」活動，獎池高達97200 USDT

阿聯酋迪拜2026年1月21日 /美通社/ -- 全球交易量排名第二的加密貨幣交易所 Bybit近日推出面向新用戶的專屬活動「幣來運轉，好禮不斷」（Fiat-to-Crypto Frenzy），參與者可通過完成一系列新手任務，瓜分總額高達97,200 USDT的獎勵池。

本次活動重點展示Bybit Fiat，該服務支持用戶使用本地法幣便捷購買和交易超過300種加密資產。通過P2P交易、法幣充值及一鍵買幣等多種渠道，用戶可輕鬆購買USDT、BTC、ETH等主流數字資產，同時探索DOGE、LAYER、MNT等熱門山寨幣。Bybit P2P作為點對點加密交易解決方案，以高效、便捷的交易體驗著稱。

Bybit推出新用戶Fiat-to-Crypto Frenzy活動，獎池高達97200 USDT (PRNewsfoto/Bybit)
「幣來運轉，好禮不斷」活動僅面向在活動期間完成註冊並通過一級身份認證的新用戶開放。活動時間為協調世界時2026年1月12日上午10:00至2026年4月15日晚上23:00。符合條件的用戶可通過Bybit獎勵中心完成指定的充值、支付及交易任務，獲得幸運抽獎券。

任務內容包括：通過指定法幣或P2P渠道最低充值20 USDT、使用Bybit Pay累計消費不少於25 USDT，以及在現貨和衍生品市場完成累計100 USDT的交易。每完成一項任務即可獲得相應數量的幸運抽獎券，每張抽獎券代表一次參與每周 USDT獎勵抽獎的機會。

幸運抽獎獎勵遵循先到先得原則，獎勵可能在活動正式結束前提前發放完畢。獎勵將在活動結束後14個工作日內發放至符合條件用戶的獎勵中心賬戶，需用戶手動領取。

免責聲明： 活動參與受地區及監管限制。歐洲經濟區用戶無法註冊參與本次活動或領取獎勵；來自印度、越南及菲律賓的用戶不具備獲取Bybit Pay相關任務獎勵的資格。其他國家和地區的限制將依據Bybit相關政策執行。

關於Bybit

Bybit是全球按交易量排名第二的加密貨幣交易所，服務於全球超過8000萬用戶。Bybit成立於2018年，致力於通過為每個人打造一個更簡單、開放、平等的生態體系，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit專注於Web3領域，並與領先的區塊鏈協議建立戰略合作關係，提供堅實的基礎設施，推動鏈上創新。憑借其安全托管、多元化市場、直觀的用戶體驗及先進的區塊鏈工具，Bybit成為連接傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)的橋樑，賦能開發者、創作者和愛好者，釋放Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com

