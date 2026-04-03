Bybit升級AI Trading Skills Hub 新增理財雙幣投資與鏈上Alpha交易功能

阿聯酋迪拜2026年4月3日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit宣布，其AI Trading Skills Hub新增兩項強大功能：理財雙幣投資(Earn Dual Asset)與鏈上阿爾法(On-Chain Alpha)。此次升級拓展了平台服務范疇，新增結構化收益類產品與早期代幣交易功能，支持用戶及AI智能體通過自然語言指令獲取全新收益渠道與新興機遇。

此前，Bybit AI交易技能已與跟單交易(Copy Trading)完成最新整合，此次功能接入進一步鞏固了其作為最全面的AI驅動型交易整合平台的行業地位。

雙幣投資：自帶期權屬性的結構化收益類工具

Bybit理財雙幣投資是一款成熟的結構化產品，操作流程簡潔易懂，用戶認購後即可獲得約定收益。該產品在趨勢市場中收益表現優異，也可作為現貨限價單的高收益替代方案。

該產品專為追求收益、同時希望把握市場趨勢方向的交易者設計。

鏈上Alpha：享有執行優先級的早期代幣交易服務

鏈上Alpha（On-Chain Alpha）功能依托Bybit閃電交易(Flash Trade)技術，為用戶開放早期鏈上代幣交易通道，同時配備兩種成交優先級模式，助力交易者在瞬息萬變的市場中捕捉機遇。

核心亮點

集成閃電交易 ：可在Solana與Mantle區塊鏈上無縫完成早期代幣交易

：可在Solana與Mantle區塊鏈上無縫完成早期代幣交易 成交優先/價格優先雙模式： 交易者可自主選擇以成交為核心目標，或優先鎖定目標價格

交易者可自主選擇以成交為核心目標，或優先鎖定目標價格 直接追蹤Alpha收益：在Bybit賬戶內即可直接監控和核算鏈上代幣交易的收益情況

鏈上Alpha功能打通了傳統交易所交易與新興鏈上代幣生態之間的壁壘。早期代幣市場行情波動劇烈，成交速度是盈利關鍵。如今，相關功能已全面接入Bybit AI Trading Skills Hub，用戶與AI智能體可及時發現並把握阿爾法機會。

持續拓展Bybit AI交易技能生態

此次理財雙幣投資與鏈上Alpha接入Bybit AI Trading Skills工具庫，標志著Bybit在AI驅動的行業創新中持續領跑，也為交易者通過對話式智能、自主智能體參與市場交易樹立了行業標桿。

目前，所有Bybit AI交易技能用戶均可通過ChatGPT、Claude、Gemini、Cursor、Windsurf等平台支持的AI助手，以自然語言指令使用理財雙幣投資與鏈上Alpha等功能。

在本次更新中，Bybit AI Trading Skills還優化了交易及賬戶管理環節的多項用戶體驗，包括委托單與限價驗證、交易標的確認、余額查詢等功能，同時升級了網格機器人現貨與合約交易技巧、批量撤單參考指南。

Bybit AI Trading Skills——具體功能模塊

模塊 功能 用戶指令示例 市場數據 實時價格、K線圖表、訂單簿深度、資金費率、市場情緒、

歷史波動率、交易規則、最新公告、合約交割價查詢 「比特幣(BTC)現在的價格是多少？」、「分析以太坊(ETH)走勢」、

「顯示比特幣訂單簿」 現貨交易 市價買賣、掛限價單、全部撤單、批量下單、委托單撤銷、交易記錄查詢、

現貨槓桿、槓桿代幣交易 「幫我買入500 USDT的比特幣」、「賣出我所有的ETH」、

「以3800的價格掛單買入1 ETH」 衍生品

交易 開多/開空、槓桿設置、止盈止損設置、交易規則查詢、條件單、一鍵全平、

逐倉/全倉切換、單向模式、智能保證金追加、已實現盈虧查詢、批量下單 「比特幣10倍槓桿開多」、「將我的槓桿調整至5倍」、

「止盈設置為50000，止損為75000」 理財 產品瀏覽、認購、贖回、收益記錄查詢 「現在有哪些靈活理財產品？」、「轉入1000 USDT至靈活理財」、

「從理財中贖回USDT」 跟單交易 優秀交易員查詢、建立主從交易關系、跟單倉位管理、策略收益查看 「顯示頂級跟單交易員」、「複製交易員XYZ的交易策略」、

「我的跟單交易賺了多少？」 雙幣投資 按目標價認購雙幣投資產品 「以45000美元的目標價認購MNT-USDT雙幣投資產品」、

「有哪些雙幣投資產品？」、「顯示我的雙幣投資持倉與收益情況」 鏈上

阿爾法 早期代幣閃電交易、成交優先/價格優先模式選擇、

Solana與Mantle鏈Alpha收益追蹤 「顯示Solana鏈熱門代幣」、「以成交優先模式對該代幣進行閃電交易」、

「我的鏈上Alpha收益是多少？」 賬戶與

資產 余額查詢、賬戶信息、手續費率、內部轉賬、充值地址、充提記錄、

子賬戶管理、API密鑰管理、資產轉換、加密貨幣兌換、交易記錄查詢 「顯示我的賬戶余額」、「我的比特幣充值地址是什麼？」、

「創建子賬戶」 高級

功能 WebSocket實時數據流、加密貨幣借貸、大宗交易(RFQ)、點差交易、P2P交易、

機構借貸、經紀商管理、交易機器人 「訂閱比特幣實時交易數據流」、「借入10000 USDT」、

「獲取期權大宗交易詢價」

如需了解上述新功能和Bybit AI Trading Skills更多詳情，交易者可訪問：https://www.bybit.com/ai。

如需技術細節，可前往GitHub - Bybit AI交易技能查詢。

#Bybit / #CryptoArk

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球超8000萬用戶。Bybit成立於2018年，旨在通過為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與領先的區塊鏈協議建立戰略合作伙伴關系，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，它彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和加密貨幣愛好者充分挖掘Web3的潛力。訪問Bybit.com探索去中心化金融的未來。

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SOURCE Bybit