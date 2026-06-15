Bybit推出經紀商專屬連接：面向專業交易者的企業級API基礎設施

阿聯酋迪拜2026年6月15日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit推出Broker Dedicated Connection（經紀商專屬連接），這是一款專為滿足機構級交易運營需求打造的高級API（應用程序編程接口）解決方案。這項堪比API連接領域的「星鏈」(Starlink)的服務，為Bybit上獲批的API經紀商提供更低的延遲、更高的穩定性以及機構級路由選擇。

延遲更低，性能更強

新的路徑選擇基礎設施僅面向獲批經紀商及符合條件的高交易量API用戶開放，確保他們能夠更快、更穩定地接入Bybit交易平台。通過繞過共享的公共API網關，經紀商專屬連接為符合條件的用戶分配一條獨立路由選擇路徑，顯著減少干擾、延遲波動以及性能不一致等問題——這些問題可能對專業交易者的交易執行造成不利影響。

經紀商專屬連接解決了高交易量交易中的核心基礎設施難題。通過將請求經由專用路徑而非共享的公共API基礎設施進行路由選擇，該解決方案消除了標準API接入中所固有的延遲波動和性能不一致問題。

這一架構優勢為時間敏感型策略提供了更可靠的執行能力，並提供了具備增強重連機制的機構級路由選擇，為意外中斷帶來額外保護。該模式對無法承受執行延遲或停機的經紀商和API驅動型交易公司尤其有價值。

全面的API支持：

訂單執行（採用簡單二進制編碼 (SBE)） ：該解決方案覆蓋訂單管理的完整生命週期，包括 下單 、 修改 和 取消 操作。實時更新通過WebSocket消息推送，支持私密推送通知，以便即時獲取訂單狀態變化。

：該解決方案覆蓋訂單管理的完整生命週期，包括 、 和 操作。實時更新通過WebSocket消息推送，支持私密推送通知，以便即時獲取訂單狀態變化。 市場數據 ：市場數據接入包括 SBE市場數據流 、 最佳買賣報價 (BBO)信息 以獲得最佳定價可見性，以及 50檔訂單簿深度 ，為充分瞭解情況後的交易決策提供全面及時的市場情報。

：市場數據接入包括 、 以獲得最佳定價可見性，以及 ，為充分瞭解情況後的交易決策提供全面及時的市場情報。 多重資產支持：該服務支持現貨、線性、逆向和期權市場的交易，支持在所有主要資產類別上實施全面的交易策略。

Yoyee Wang, Head of Institutional and Enterprise Business at Bybit表示：「經紀商專屬連接展現了Bybit對為專業交易運營提供機構級基礎設施的承諾。對於經紀商和高交易量交易者而言，延遲和執行一致性是不可妥協的。該解決方案提供了在加密貨幣交易最高水平競爭所需的可靠性和性能。」

適用相關條款與條件，可能存在限制。為維持最佳接入並確保服務質量，Bybit會對所有已接入客戶進行季度審查，以確保其符合交易量門檻及持續參與該計劃的標準。

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關於Bybit

Bybit是全球按交易量排名第二的加密貨幣交易所，服務於全球超過8000萬用戶。Bybit成立於2018年，致力於通過為大眾打造一個更簡單、開放、平等的生態體系，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit專注於Web3領域，並與領先的區塊鏈協議建立戰略合作關係，提供堅實的基礎設施，推動鏈上創新。憑借其安全托管、多元化市場、直觀的用戶體驗及先進的區塊鏈工具，Bybit成為連接傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)的橋樑，賦能開發者、創作者和愛好者，釋放Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com。

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