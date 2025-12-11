Bybit首席執行官Ben Zhou：合規機構金融新時代到來

願景扎根於信任、規模與監管一致性

Zhou在開場中強調，機構采用正在加速向既能展示運營規模、又能確保監管確定性的企業集中，而Bybit已具備引領這一趨勢的優勢。

Zhou表示：「Bybit今年的增長體現了市場對可靠性的需求。」

「我們的資產流入從第三季度的13億美元增長至第四季度的28.8億美元，而財富管理規模從4000萬美元增至2億美元，實現五倍增長。機構需要能夠在紀律性、透明度和治理方面實現可持續擴張的合作伙伴——而Bybit正在精准提供這些能力。」

Zhou指出，Bybit監管地位的強化標志著行業的一個拐點。他補充道：「阿聯酋的VAPO牌照為機構帶來了他們一直等待的東西——一個在嚴格監管下支持創新的環境。它鞏固了我們的合規優先戰略，並為全球數字金融的成熟樹立了典范。」

從零售優勢邁向機構確定性

Zhou強調，Bybit的機構優勢基於其全球零售生態體系的強勁實力——目前已覆蓋13個區域的銀行卡、支付和法幣整合服務。這一規模構成了行業內最深的流動性池之一，為機構交易團隊提供了可量化的執行優勢。

他還指出，Bybit與歐洲及中東主要金融機構的合作加速推進，進一步強化了其作為專業市場參與者高可靠性執行平台的地位。

傳統金融與加密金融：五年內將合而為一

展望未來，Zhou闡述了他對行業的長期判斷。他認為，未來不是兩個並行的金融系統，而是一個由共同基礎設施標准、統一工作流程和可互操作的流動性驅動的統一資本市場。

Zhou表示：「未來五年，傳統金融與加密金融將不再是兩個獨立的世界。我們正邁向一個以機構級流動性、托管和基礎設施為支撐、全球互聯的統一生態系統——而Bybit正在打造承載這一未來的運營基礎。」

致力打造更安全、高性能的機構化市場

Zhou在演講結尾強調，Bybit致力於打造市場上最值得信賴的機構交易生態系統——以透明度、執行速度和明確監管標准為基石。

隨著監管版圖的擴大、機構合作的深化以及流動性的快速提升，BybitBybit正穩步成為全球數字資產市場的重要支柱，迎接2026年機構采用加速的時代。

