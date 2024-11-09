Bybit和Block Scholes揭示大選後看漲情緒：交易者在穩定市場中傾向於杠杆多頭

阿聯酋迪拜2024年11月9日 /美通社/ -- 全球交易量排名第二的加密貨幣交易所 Bybit 與Block Scholes攜手於今日發佈了最新的大選後加密貨幣衍生品分析報告。該報告深入分析了2024年美國大選結束後的市場行為，揭示市場明顯重拾看漲情緒，杠杆多頭需求旺盛。

聚焦市場行為

隨著大選不確定性成為過去，報告顯示交易者正強烈傾向於杠杆多頭，尤其是在永續合約和期貨合約中。短期波動性已降低，比特幣的價格結構已趨於平穩，表明市場更加穩定。週末穩定的交易活動凸顯了當前市場對加密貨幣資產濃厚的興趣。

主要結論：

短期波動性大幅下降：隨著大選不確定性消除，比特幣和以太坊的短期隱含波動性均顯著下降。

比特幣期限結構趨於平緩：比特幣的期限結構趨於平緩，而以太坊則呈現出更陡峭的曲線，這可能反映了圍繞以太坊的長期不確定性增加。

杠杆頭寸復蘇：經歷了大選前的下滑之後，杠杆頭寸強勁反彈。永續合約和期貨合約的未平倉合約量均有所上升，表明市場承擔風險的意願再次增強。

持倉量創新高：儘管大選風險已消退，但各個市場的持倉量仍接近歷史高位，這表明隨著比特幣創下新高，交易者對保持杠杆多頭敞口有著濃厚的興趣。

交易量穩健：一整個星期的交易量都保持穩健，甚至在週末也是如此，凸顯了持續的市場活躍度。

對方向性下注的興趣回升：永續合約未平倉量反映了期貨合約的趨勢。經歷了大選前動盪時期的下降之後，隨著大選結果的明朗化，未平倉合約量急劇上升，這表明交易者重新關注方向性下注，以抓住大選後的積極走勢。

對期權的興趣增加：儘管期權交易量較為低迷，但比特幣期權的未平倉合約量卻激增。這表明交易者愈發想要透過調整持倉策略來應對大選後可能出現的長期波動性。

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