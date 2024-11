Bybit en Block Scholes tonen een optimistisch post-verkiezingssentiment en handelaren gaan naar leveraged long posities

DUBAI, UAE, 9 november 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, 's werelds op één na grootste cryptobeurs op basis van handelsvolume, heeft vandaag in samenwerking met Block Scholes zijn nieuwste post-electorale cryptoderivatenanalyserapport gepubliceerd. Het rapport duikt diep in het marktgedrag na de Amerikaanse verkiezingen van 2024 en toont een opleving van het positieve sentiment met een duidelijke interesse voor leveraged long posities.

Marktgedrag in beeld

Nu de onzekerheid over de verkiezingen achter de rug is, tonen handelaren een sterke tendens naar longposities, vooral in perpetuals en futurescontracten. De volatiliteit op korte termijn is afgenomen en de prijsstructuur van BitCoin is in evenwicht, met een markt die een betere prognose biedt. De gestage handelsactiviteit tijdens het weekend is een duidelijk teken van de aanhoudende grote belangstelling voor crypto-activa.

Belangrijkste bevindingen:

Scherpe daling van de kortetermijnvolatiliteit: Nu er minder onzekerheid bestaat na de verkiezingen, daalde de impliciete kortetermijnvolatiliteit voor zowel Bitcoin (BTC) als Ethereum (ETH) opmerkelijk.

Afgevlakte BTC-termijnstructuur: Terwijl de termijnstructuur voor BTC afvlakte, nam die van ETH een steilere curve aan. Dit kan komen door een grotere onzekerheid op de lange termijn voor Ethereum.

Heropleving van hefboomposities: Na een daling vóór de verkiezingen hebben de hefboomposities zich sterk hersteld. Open interest in zowel perpetuals als futurescontracten is gestegen, wat duidt op een bereidheid om weer risico's te nemen.

Hoge recordpositionering: Ondanks dat het verkiezingsrisico afneemt, haalt de positionering op alle markten recordhoogtes, wat wijst op een grote interesse in het behouden van leveraged long blootstelling nu BTC nieuwe records bereikt.

Krachtige handelsvolumes: De krachtige handelsvolumes bleven de hele week en ook in het weekend aanhouden, wat duidt op doorlopende marktactiviteit.

Hernieuwde aandacht voor directionele bets: De open interest op perpetuele swaps weerspiegelde de trend in futurescontracten. Een daling tijdens de onrust voor de verkiezingen werd gevolgd door een scherpe stijging toen de verkiezingsuitslag duidelijk werd. Dit duidt op een hernieuwde focus op directionele bets om te profiteren van positieve bewegingen na de verkiezingen.

Verhoogde interesse in opties: Ondanks lagere handelsvolumes, bestond er een grotere open interest voor BTC-opties. Dit toont een groeiende interesse in positionering voor mogelijke volatiliteit op de lange termijn in de nasleep van de verkiezingen.

Toegang tot het volledige rappport:

Voor een dieper inzicht en om te beoordelen hoe deze inzichten uw cryptotradingstrategieën kunnen beïnvloeden, kunt u hier het volledige rapport downloaden: https://learn.bybit.com/crypto-insight/bybit-x-block-scholes-crypto-derivatives-analytics-report-nov-6-2024/

Over Bybit

Bybit is 's werelds op één na grootste cryptocurrencybeurs qua handelsvolume en bedient meer dan 50 miljoen gebruikers. Bybit, opgericht in 2018, biedt een professioneel platform waar cryptobeleggers en -handelaren een ultrasnelle matchingmotor, 24/7 klantenservice en meertalige communityondersteuning kunnen vinden.

