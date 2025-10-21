Bybit與Block Scholes聯合發布的季度報告：永續合約去中心化交易所的崛起----以及如何把握機遇

阿聯酋迪拜 2025年10月21日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit ，發布了其最新的《Bybit與Block Scholes加密貨幣衍生品分析報告》。

報告要點：

永續合約去中心化交易所 (Perp DEX)采用率激增： 自2024年末以來，去中心化永續合約交易所經歷了爆發式增長，憑借交易速度、便捷性以及鏈上透明度，重塑了交易格局。

自2024年末以來，去中心化永續合約交易所經歷了爆發式增長，憑借交易速度、便捷性以及鏈上透明度，重塑了交易格局。 Hyperliquid占據主導地位： 2025年，在八大頂級永續合約去中心化交易所的總交易量中，Hyperliquid占比達58%，自5月以來，其每日手續費收入一直超過Uniswap。該交易所貢獻了主要區塊鏈上高達60%的總手續費。

2025年，在八大頂級永續合約去中心化交易所的總交易量中，Hyperliquid占比達58%，自5月以來，其每日手續費收入一直超過Uniswap。該交易所貢獻了主要區塊鏈上高達60%的總手續費。 交易者遷移的原因： 由於永續合約去中心化交易所具備無障礙的入門流程、用戶自主托管資產、代幣上線速度更快、手續費結構更具競爭力以及槓桿最高可達100倍等優勢，交易者正從中心化交易所(CEX)和現貨去中心化交易所轉向永續合約去中心化交易所。

由於永續合約去中心化交易所具備無障礙的入門流程、用戶自主托管資產、代幣上線速度更快、手續費結構更具競爭力以及槓桿最高可達100倍等優勢，交易者正從中心化交易所(CEX)和現貨去中心化交易所轉向永續合約去中心化交易所。 HYPE代幣表現：自2025年4月以來，Hyperliquid原生代幣HYPE的價格已飆升逾6倍，這得益於其97%的收入用於代幣回購計劃。然而，從2025年11月29日開始的大規模代幣解鎖可能會削弱這一漲勢，除非代幣回購規模能夠進一步擴大。

永續合約去中心化交易所正日益被視為加密貨幣交易領域的下一個前沿方向，其兼具速度、安全性與透明度，可以與傳統中心化平台相媲美。隨著交易者愈發重視自主性及高效的市場准入，2025年全年，向去中心化永續合約交易的轉變進程已顯著加快。

最新報告強調了Hyperliquid創新的代幣經濟學、用戶友好型設計以及流動性激勵措施如何使其在該領域占據領先地位。然而，受流動性碎片化以及即將到來的代幣解鎖等挑戰影響，市場依然充滿變數，為交易者和投資者帶來了機遇與風險並存的局面。

完整分析內容可以在《Bybit與Block Scholes加密貨幣衍生品分析報告》中查閱。

