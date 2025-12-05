Bybit面向Fiat與Pay用戶推出節日獎勵活動，豪贈2.5萬USDT

阿聯酋迪拜2025年12月5日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit ，在這個節日季為其法幣存款和Bybit Pay服務的新用戶推出了一項限時優惠活動。即日起至2025年12月27日，符合條件的交易者將有機會瓜分2.5萬USDT獎池。每位用戶最高可獲得50 USDT獎勵，這將讓今年的節日購物分外「有禮」。

此優惠適用於通過Bybit Fiat存款或使用Bybit Pay消費的合格用戶。參與者只需簡單三步即可賺取獎勵：