Bybit面向Fiat與Pay用戶推出節日獎勵活動，豪贈2.5萬USDT

05 12月, 2025, 17:02 CST
阿聯酋迪拜2025年12月5日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit，在這個節日季為其法幣存款和Bybit Pay服務的新用戶推出了一項限時優惠活動。即日起至2025年12月27日，符合條件的交易者將有機會瓜分2.5萬USDT獎池。每位用戶最高可獲得50 USDT獎勵，這將讓今年的節日購物分外「有禮」。
此優惠適用於通過Bybit Fiat存款或使用Bybit Pay消費的合格用戶。參與者只需簡單三步即可賺取獎勵：
- 註冊：新用戶必須創建Bybit賬戶並完成身份驗證，方可獲得參與資格。
- 法幣存款任務：存入100 USDT可獲得一張幸運抽獎券，或存入1000 USDT贏得額外機會（每名用戶上限為5張券）。
- Bybit Pay交易任務：消費25 USDT可獲得一張幸運抽獎券，或消費50 USDT贏得額外機會（每名用戶上限為5張券）。
本活動遵循先到先得原則，向滿足驗證要求的合格Bybit用戶開放。參與者可在活動期間通過其Bybit賬戶跟蹤進度並申領獎勵。
隨著加密社區為波瀾壯闊的一年畫上句點，本次活動旨在回饋兩類用戶：首次存款並開啟加密交易的新用戶，以及已將加密支付融入日常生活的Bybit Pay老用戶。這兩項服務都是新興數字經濟的基石，對於新一代交易者和消費者的金融普惠至關重要。
有關完整的資格要求、獎勵分發詳情及全部條款與條件，用戶可訪問：Bybit Fiat與Pay聖誕季：贏取2.5萬USDT聖誕獎池
關於Bybit
Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球7000多萬用戶。Bybit成立於2018年，旨在通過為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與領先的區塊鏈協議建立戰略合作夥伴關係，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，它彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和加密貨幣愛好者充分挖掘Web3的潛力。訪問Bybit.com探索去中心化金融的未來。
