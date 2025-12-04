Bybit與Komainu攜手，為機構投資者提供託管隔離資產的全天候安全交易服務

Komainu持續拓展其Komainu Connect平臺，通過直接對接交易所、貸款機構和經紀商，並運用一系列先進技術，使客戶能夠快速、順暢地接入廣泛的市場交易對手。

合作核心優勢包括：

100% 抵押品鏡像：抵押錢包中的所有託管資產均與交易所帳戶即時同步

鏈下自動結算：無需在交易前將資金預存至交易所

透明度：所有資產存放於鏈上、破產隔離的獨立錢包，提供最高級別的透明度與法律清晰度。

託管與抵押錢包全域視圖：每位客戶均享有獨立配置的專屬錢包

規模與支持：涵蓋全面資產類別，支持不斷擴展的機構級資產列表。

Komainu聯席首席執行官Paul Frost Smith表示：「我們非常高興將Bybit納入Komainu Connect生態網絡。機構投資者愈發要求能夠在把握市場機遇的同時，確保安全性或合規性。Komainu Connect正是為此而生——它將受監管的安全託管與無縫市場接入相結合。此次合作不僅增強了我們可信交易所的陣容，還彰顯了我們為積極投資者構建更安全、更高效交易環境的承諾。」

Bybit的B2B業務部負責人Yoyee Wang稱：「確保客戶的信任與安全是我們的首要任務。與Komainu的合作是我們傾聽客戶需求、提升服務能力的又一重要舉措，在提供客戶期望的靈活性與規模的同時，為其提供安全合規的託管服務。」

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球7000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit高度聚焦於Web3領域，與領先的區塊鏈協議展開戰略性合作，以提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。憑藉安全的資產託管、多樣化的交易市場、直觀的用戶體驗以及先進的區塊鏈工具，Bybit在傳統金融和去中心化金融之間架起橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分釋放Web3的全部潛力。歡迎瀏覽Bybit.com，探索去中心化金融的未來。

關於Komainu

Komainu是面向機構的數字資產門戶，總部位於澤西島，在倫敦、迪拜和新加坡設有辦事處。Komainu為機構投資者提供銀行級基礎設施，在多法域監管框架下，提供無縫、互聯且安全的服務，融合傳統金融服務經驗與頂尖安全標準，致力於構建新一代機構數字資產託管、服務與融資解決方案。

Komainu (Jersey) Limited受澤西島金融服務委員會監管。

Komainu MEA FZE受迪拜虛擬資產監管局監管。

Komainu Connect服務由Komainu (Jersey) Limited提供。

如需瞭解更多資訊，請訪問：https://www.komainu.com

