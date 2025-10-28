Bybit與Block Scholes九月波動率報告：市場波動性抬頭，數月來首次出現期限結構倒掛

阿聯酋迪拜 2025年10月25日 /美通社/ -- 全球交易量排名第二的加密貨幣交易所Bybit發佈了最新一期Bybit與Block Scholes 9月波動性報告：《波動性抬頭：數月來首次期限結構倒掛》。該報告深入分析了在經歷了數月平靜和價格低波動後，以比特幣(BTC)和以太坊(ETH)為首的加密市場波動性再度抬頭的現象。

要點：

——10月中旬，比特幣隱含波動率在經歷了價值190億美元的清算潮（加密歷史上規模最大的一次清算事件）後急劇飆升。

——這一事件標誌著自2025年4月以來BTC首次出現期限結構倒掛，短期波動率因美中貿易緊張關係重燃而猛增。

——BTC與ETH價格一度分別下跌至105,000美元和3,700美元，隨後部分回升。

——期權交易者表現出更強的看跌情緒，短期BTC看跌期權隱含波動率較看漲期權高出13%。

——永續合約未平倉量大幅下降，顯示市場廣泛去杠杆化。

報告指出，波動率重現的主因在於宏觀經濟發展，尤其是美中貿易摩擦的再度升級。在北京宣佈新的稀土出口管制措施後，美國總統Donald Trump 宣佈將對中國進口商品徵收100%的關稅。由於這一消息發佈於傳統市場收盤後，加密資產在週末出現急劇拋售。

Bybit與Block Scholes觀察到，BTC波動率期限結構自2025年4月以來首次出現倒掛，反映出短期不確定性加劇。實際波動率與隱含波動率同步上升，期權市場對下行風險對沖需求強勁。

研究還指出，儘管自2025年4月以來波動率持續下降，但宏觀不確定性始終存在。儘管如此，BTC隱含波動率仍在2025年9月19日跌至25%這一年內低點之一，直至10月出現突破。

報告將2025年的「波動蘇醒」與2023年10月的類似事件進行了比較，發現兩者均經歷了長時間平靜後突然爆發的模式。然而，驅動因素截然不同：2023年的波動爆發源於對比特幣現貨ETF的樂觀情緒，而2025年的波動復蘇則由宏觀經濟壓力和避險情緒引發。

Bybit的最新報告總結道，波動性始終是加密市場的內在特徵，在長期穩定之後仍可能突然回歸。報告進一步指出，跨式策略等波動驅動型策略，無論市場走勢如何，都能為交易者創造從劇烈波動中獲利的潛在機會。

完整分析請見《 Bybit與Block Scholes 2025年9月波動性報告 》。

