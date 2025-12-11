Bybit與Block Scholes聯合報告：市場情緒初現復蘇跡象

Bybit Learn首席市場分析師Han Tan表示：「加密貨幣正遭遇多重不利因素沖擊，既有主要央行政策預期變動的影響，也面臨對數字資產代幣可行性擔憂加劇的情況。」他補充道：「盡管加密行業正努力擺脫10月10日清算事件的影響，但短期內，主要加密貨幣價格仍可能受宏觀因素主導，特別是在美聯儲關鍵利率決議即將公布之際。」

報告要點：

市場正逐步復蘇：BTC已回升至兩周高位，突破93000美元；ETH在12月初因日本央行釋放鷹派信號引發拋售後，也重新站上3000美元心理關口。先鋒集團決定開放其平台供加密ETF及共同基金交易等積極因素，為此輪反彈提供了支撐。

下行擔憂減輕：期權交易者大幅削減看跌頭寸，看跌-看漲偏度溢價從月初的10-13個百分點驟降至目前的2-4個百分點。這意味著交易者為防范崩盤所支付的溢價，遠低於一周前水平。

槓桿交易不活躍：永續期貨未平倉合約在復蘇期間略有增長，但仍遠低於2025年10月10日之前的水平。數據顯示，槓桿頭寸參與率較低，近期拋售未出現過度槓桿市場常見的連環清算現象。

熊市情緒趨淡：Block Scholes專有風險偏好指數顯示，盡管市場情緒正朝積極方向轉變，但參與者尚未轉為看漲。考慮到BTC和ETH價格仍大幅低於歷史高點，這種謹慎態度並不令人意外。

報告還特別關注了注意力幣(BAT)。自10月11日以來，該代幣漲幅超100%，價格約漲至0.27美元，表現遠超其他山寨幣的普遍復蘇水平。這款基於以太坊的代幣，為以隱私為核心的Brave瀏覽器廣告生態系統提供支撐，服務超1億月活躍用戶，助力社交代幣成為過去一個月表現第二佳的板塊，僅次於隱私幣。

