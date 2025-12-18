Bybit與Block Scholes聯合報告：美聯儲展望未能提振加密貨幣衍生品市場情緒

報告要點：

永續合約：未平倉合約量仍遠低於10月10日暴跌前的水平，而槓桿合約的資金費率表明，散戶交易者仍不願重新建立永續合約頭寸。

期權：對於比特幣(BTC)和以太坊(ETH)，整個期限結構上的波動率微笑均呈看跌趨勢。無論是短期還是長期BTC和ETH期權，虛值看跌期權的定價都比看漲期權高近5%。因此，期待所謂「聖誕行情」的交易者最終可能會失望，至少從衍生品市場的當前持倉來看是如此。

報告重點指出，永續合約活動變化甚微，隱含波動率持續低迷，並且對期權持倉仍持懷疑態度。雖然美聯儲表示經濟前景有所改善，但加密貨幣衍生品的市場情緒仍然謹慎。BTC的現貨價格仍比其歷史高點低28%，期權市場仍在通過定價來提供下行保護。報告稱，交易者尚未看到足以支撐年底市場復蘇的強勁催化劑。

Bybit Learn首席市場分析師Han Tan表示，更廣泛的宏觀背景繼續影響着加密貨幣市場的反應。「美聯儲的政策前景將為市場對本周美國就業報告和通脹數據發布的反應定下基調。考慮到數字資產對2025年最後一次聯邦公開市場委員會會議僅表現出溫和反應，與全球股市飆升至歷史新高的走勢形成鮮明對比，加密貨幣多頭仍需付出巨大努力才能呈現上漲勢頭。衍生品市場整體表現平平，這表明加密貨幣'聖誕行情'的窗口正在縮小，且門檻明顯提高。」

報告稱，交易者重新使用槓桿的意願有限，對期權市場的短期和長期前景仍持謹慎態度。當前持倉情況表明，市場對任何年底反彈的預期均趨於溫和。

如需獲得詳細分析，讀者可下載完整報告。

