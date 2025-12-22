Bybit與Block Scholes發佈的報告顯示，加密貨幣市場年末未現「聖誕行情」跡象

阿聯酋迪拜2025年12月20日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 與Block Scholes聯合發佈了最新的《加密貨幣衍生品分析報告》，報告強調，數字資產市場整體持續呈現看跌情緒，幾乎沒有跡象表明年末會出現復甦性反彈行情。

該分析報告在美國放寬貨幣政策、勞動力數據走弱的背景下，回顧了現貨與衍生品市場的近期動態。儘管美聯儲在12月初連續第三次降息，且美國失業率升至4.6%，但加密貨幣市場仍承壓運行。比特幣和以太坊的交易價格持續遠低於其2025年高點，任何反彈嘗試均曇花一現。

報告要點：

永續合約：主流代幣的未平倉合約數量基本未變，這表明市場參與度低迷、建倉行為有限。比特幣的資金費率大多保持正值，與整體市場情緒疲軟的態勢形成對比，山寨幣的資金費率波動較大，反映出其價格劇烈震盪、不確定性更高。

期權：期權市場仍在為下行風險定價。比特幣和以太坊在各個期限的波動率微笑曲線，都持續呈現出向虛值看跌期權方向傾斜的情況，這表明市場對下行保護的需求持續存在。儘管短期波動率預期已從前期極端水平回落，但整體期限結構仍居高不下，這預示著市場謹慎情緒將會延續至新的一年。

Han Tan, Chief market analyst at Bybit Learn表示：「目前，加密貨幣市場大體上仍缺乏明確方向，本周公佈的美國失業率升至2021年以來最高水平、核心CPI（居民消費價格指數）增速創四年新低，這些消息均未對其產生明顯提振作用。近期宏觀事件引發的市場反應如此疲軟，加之加密貨幣衍生品領域信號低迷，表明數字資產將以黯淡態勢在今年收官，與2025年初市場迸發的熱烈氛圍形成強烈反差。」

如需瞭解詳細見解，讀者可以下載完整報告。

