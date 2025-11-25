Bybit與Block Scholes聯合報告顯示：在風險規避情緒升溫之際，比特幣價格跌破82,000美元

阿聯酋迪拜2025年11月25日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit ，與Block Scholes日前聯合發布了最新一期《Bybit x Block Scholes加密貨幣衍生品分析報告》。該報告主要是分析主要數字資產價格大幅下跌以及加密貨幣市場風險規避情緒持續升溫的情況。

報告要點：

永續合約： 槓桿互換合約的未平倉頭寸情況仍不樂觀，過去一周 （截止至報告發表日） 以來一直在90億美元左右橫向波動，這一數值幾乎僅為2025年10月10日槓桿平倉潮前名義價值的一半。

槓桿互換合約的未平倉頭寸情況仍不樂觀，過去一周 以來一直在90億美元左右橫向波動，這一數值幾乎僅為2025年10月10日槓桿平倉潮前名義價值的一半。 期權： 比特幣(BTC)和以太坊(ETH)的隱含波動率水平現已高於2025年10月10日崩盤後所達峰值，致使比特幣和以太坊的期限結構目前呈現穩固的倒掛態勢。

比特幣(BTC)和以太坊(ETH)的隱含波動率水平現已高於2025年10月10日崩盤後所達峰值，致使比特幣和以太坊的期限結構目前呈現穩固的倒掛態勢。 Block Scholes風險偏好指數用於衡量現貨市場的狂熱或恐慌程度， 近期 該指數的走勢與近期現貨收益率呈現出強相關性。

最新報告顯示，報告涵蓋日期中的過去一周比特幣價格從105,000美元跌至82,000美元以下。此次下跌抹去了其年初至今的漲幅，並使ETF平均投資者陷入虧損狀態（平均買入價格估計約為89,000美元）。在美國9月就業數據強於預期，且確認10月就業報告不再發布之後，跌勢進一步加劇。此類動態會降低美聯儲政策制定者的決策能見度，進而加劇整體風險規避情緒。

衍生品市場反映出市場情緒的持續轉變，交易者紛紛轉向短期看跌保護策略，同時曲線前端波動率攀升。盡管近期現貨市場的大幅拋售是主要驅動因素，但永續期貨的未平倉頭寸卻相對保持穩定，這表明在10月槓桿平倉潮過後，交易者重建槓桿的意願有限。

完整分析內容詳見《Bybit x Block Scholes加密貨幣衍生品分析報告》。

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務全球7000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為大眾創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。

