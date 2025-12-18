Bybit推出BYUSDT，讓輕鬆賺取收益的資產，在保留收益的同時充當交易保證金

BYUSDT可以按固定的1:1匯率與泰達幣「靈活輕鬆賺」持倉進行兌換，無鎖定期，因轉換匯率恆定不變，也沒有脫錨風險。Bybit在產品上線後的有限時間內免除鑄幣與贖回費用，但在 BYUSDT 頁面進行BYUSDT兌換或贖回操作（包括收益轉換期間）時，可能會收取服務費。使用BYUSDT在統一交易賬戶中手動償還泰達幣債務以及進行清算結算時，無需支付費用，且會按1:1比例轉回泰達幣。

BYUSDT的收益機制與泰達幣靈活輕鬆賺採用相同的年化利率結構，但不包含任何平台獎勵年化利率(APR)。收益按用戶有效持有的BYUSDT數量每小時計息，僅統計完整持有滿一小時的餘額。收益每日發放一次，發放時間約為世界協調時間(UTC)凌晨12:30，並以BYUSDT形式支付至用戶的統一交易賬戶。若涉及兌換費用，該費用同樣適用於收益轉換環節。

BYUSDT產品將於世界協調時間12月12日下午2點正式上線，符合條件的VIP用戶，可以按照產品條款和平台規則，進行BYUSDT的鑄幣、持有和使用。此外，一場總獎金池達70萬個泰達幣的獨立BYUSDT交易大賽，計劃於世界協調時間12月15日上午10點啟動。該競賽遵循獨立的活動規則和資格標準，僅官方競賽期間內的交易活動將被計入獎勵核算範圍。

適用相關限制條件。完整條款與細則請見此處。

免責聲明：由於監管要求，BYUSDT可能在某些司法管轄區無法使用或受到限制。

