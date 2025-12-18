Bybit推出BYUSDT，讓輕鬆賺取收益的資產，在保留收益的同時充當交易保證金

阿聯酋迪拜2025年12月18日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit推出BYUSDT，這是一種完全由Bybit內部自主研發、僅面向VIP用戶提供的專屬代幣，該代幣允許符合條件的參與者，將泰達幣(USDT)靈活輕鬆賺(Flexible Easy Earn)賬戶餘額轉換為交易保證金，同時繼續賺取收益。

BYUSDT代表用戶存於「靈活輕鬆賺」產品中的泰達幣的1:1索償權，在Bybit統一交易賬戶(Unified Trading Account)內進行保證金交易時，其抵押價值比率為100%。這一結構設計旨在讓VIP用戶既能保持原有的收益生成頭寸，又能將相同餘額用作交易保證金，無需在資金流動性和收益之間做出取捨。

BYUSDT可以按固定的1:1匯率與泰達幣「靈活輕鬆賺」持倉進行兌換，無鎖定期，因轉換匯率恆定不變，也沒有脫錨風險。Bybit在產品上線後的有限時間內免除鑄幣與贖回費用，但在BYUSDT頁面進行BYUSDT兌換或贖回操作（包括收益轉換期間）時，可能會收取服務費。使用BYUSDT在統一交易賬戶中手動償還泰達幣債務以及進行清算結算時，無需支付費用，且會按1:1比例轉回泰達幣。

BYUSDT的收益機制與泰達幣靈活輕鬆賺採用相同的年化利率結構，但不包含任何平台獎勵年化利率(APR)。收益按用戶有效持有的BYUSDT數量每小時計息，僅統計完整持有滿一小時的餘額。收益每日發放一次，發放時間約為世界協調時間(UTC)凌晨12:30，並以BYUSDT形式支付至用戶的統一交易賬戶。若涉及兌換費用，該費用同樣適用於收益轉換環節。

BYUSDT產品將於世界協調時間12月12日下午2點正式上線，符合條件的VIP用戶，可以按照產品條款和平台規則，進行BYUSDT的鑄幣、持有和使用。此外，一場總獎金池達70萬個泰達幣的獨立BYUSDT交易大賽，計劃於世界協調時間12月15日上午10點啟動。該競賽遵循獨立的活動規則和資格標準，僅官方競賽期間內的交易活動將被計入獎勵核算範圍。

免責聲明：由於監管要求，BYUSDT可能在某些司法管轄區無法使用或受到限制。

關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，服務超過7000萬全球用戶。Bybit致力於為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com

