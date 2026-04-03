Bybit上線CLUSDT永續合約，最高支持50倍杠杆

阿聯酋杜拜2026年4月3日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 正式上線 CLUSDT永續合約 ，為交易者提供最高50倍杠杆的原油期貨交易服務。該合約現已在平台上線，支持7×24小時不間斷交易。

在此之前，該平台已上線 最高75倍杠杆的XAUUSDT和XAGUSDT永續合約， 助力交易者把握黃金、白銀價格波動的投資機遇。面對近期原油市場動盪加劇的行情，Bybit此次上線CLUSDT合約，進一步滿足專業交易者對當前市場格局的交易需求。

CLUSDT永續合約跟蹤原油期貨(CL)價格走勢，並以USDT進行結算。合約最小價格變動單位為0.001，初始保證金比例為1%，最高杠杆倍數達50倍；資金費率上限設為1%，相關費用每四小時結算一次，且合約支持全天候連續交易。

除標準永續合約交易功能外，該合約還適用於Bybit旗下Futures Grid（合約網格）、Futures Martingale（合約馬丁格爾）、Futures Combo（合約拼盤）策略等先進交易工具，幫助交易者在市場劇烈波動的環境下，執行更為專業的對沖與套利策略。

此次將原油等傳統大宗商品納入衍生品版圖，是Bybit持續依托區塊鏈基礎設施，拓寬實物資產交易渠道的重要舉措。

新用戶首次交易該合約前，須在Bybit官網網頁段確認並同意相關用戶協議，合約交易同時適用平台相關限制條款、准入要求及服務條件。

有關本次合約上線的更多詳情，用戶可瀏覽： CLUSDT 永續合約全新上線， 支援最高 50 倍槓桿

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關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，旨在透過為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與領先的區塊鏈協議建立策略合作夥伴關係，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產託管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，它彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和加密貨幣愛好者充分挖掘Web3的潛力。瀏覽 Bybit.com 探索去中心化金融的未來。

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