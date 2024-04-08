Bybit推出新Delta動態對沖策略，成機構首選

Bybit聯合創辦人兼行政總裁Ben Zhou表示：『Bybit的DDH對我們的機構客戶來說是一大利好，讓他們能夠領先於市場趨勢，將風險降至最低，並以前所未有的輕鬆方式提高盈利能力。』

DDH透過代表交易者自動以市場價執行永續合約的買入或賣出訂單來運行。技術與交易策略的無縫集成確保其期權合約的delta值始終精確地保持在期望範圍內，即時回應市場趨勢。

DDH的優勢

自動調節：DDH每六秒調整一次您投資組合的delta值

風險緩解：DDH大大減少受市場波動的影響。

提高盈利潛力：能夠迅速利用市場趨勢，DDH為交易者打開了盈利能力的提升之門。

DDH的推出緊隨Bybit最近推出Solana (SOL)期權之後，使該交易所成為僅有兩個承載此產品的場所之一，使交易者能夠更好地管理他們的SOL頭寸。

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Bybit成立於2018年，是全球交易量前三的加密貨幣交易所，共有2500萬用戶。Bybit提供專業交易平臺，為加密貨幣投資者和交易員提供超快加密幣配對引擎、24小時客服和多語言社區支援。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊的合作夥伴。

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