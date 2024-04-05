Новое динамическое дельта-хеджирование Bybit - лучший выбор для институциональных клиентов

ДУБАЙ, ОАЭ, 5 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, одна из трех крупнейших криптобирж в мире по объему торгов, рада объявить о запуске своего нового инновационного продукта – динамического дельта-хеджирования (Dynamic Delta Hedging или DDH). Этот передовой инструмент управления рисками расширяет возможности институциональных клиентов и профессиональных трейдеров, позволяя им точно ориентироваться в волатильности рынка.

Bybit Top Choice for Institutions with New Dynamic Delta Hedging

Динамическое дельта-хеджирование заключается в автоматических корректировках, которые выполняют рекалибровку дельты портфелей трейдеров каждые шесть секунд. Это гарантирует, что инвестиции постоянно соответствуют толерантности трейдеров к риску и движениям рынка, защищая от внезапных движений рынка.

«Динамическое дельта-хеджирование Bybit – это спасение для наших институциональных клиентов», - сказал Ben Zhou, co-founder и CEO Bybit. «DDH позволяет им опережать рыночные тенденции, минимизировать риски и повышать прибыльность с легкостью, невиданной ранее в криптопространстве».

DDH функционирует путем автоматического исполнения ордеров на покупку или продажу для бессрочных контрактов по рыночной цене от имени трейдера. Эта безупречная интеграция технологии и торговой стратегии гарантирует, что дельта опционных контрактов остается точно в пределах желаемого диапазона, реагируя на рыночные тенденции в режиме реального времени.

Преимущества динамического дельта-хеджирования:

Автоматическая корректировка: DDH корректирует дельту вашего портфеля каждые шесть секунд

Снижение риска: DDH значительно снижает влияние рыночной волатильности.

Повышенный потенциал прибыли: благодаря способности быстро извлекать выгоду из рыночных тенденций, DDH открывает двери для повышения прибыльности трейдеров.

Запуск динамического дельта-хеджирования происходит сразу после недавнего запуска Bybit опционов Solana (SOL), что делает биржу одной из всего лишь двух площадок для размещения этого продукта, позволяя трейдерам лучше управлять своими позициями SOL.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit входит в тройку крупнейших криптовалютных бирж мира по объему торгов с 25 миллионами пользователей. Основанная в 2018 году, она предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в пресс-центр Bybit.

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