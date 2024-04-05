Bybit Yeni Dynamic Delta Hedging ile Kurumlar için En İyi Tercih

DUBAİ, BAE, 5 Nisan 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, hacim bakımından dünyanın en büyük üç kripto borsasından biri olarak, en son yeniliği olan Dynamic Delta Hedging'in (DDH) lansmanını duyurmaktan heyecan duyuyor. Bu son teknoloji risk yönetimi aracı, kurumları ve profesyonel yatırımcıları güçlendirerek piyasa dalgalanmalarını hassas bir şekilde yönetmelerini sağlar.

Bybit Top Choice for Institutions with New Dynamic Delta Hedging

Dynamic Delta Hedging, yatırımcıların portföylerinin deltasını her altı saniyede bir yeniden kalibre eden otomatik ayarlamalar sunar. Bu, yatırımların sürekli olarak yatırımcıların risk toleransı ve piyasa hareketleriyle uyumlu olmasını sağlayarak ani piyasa değişikliklerine karşı koruma sağlar.

Bybit Co-Founder ve CEO'su Ben Zhou, "Bybit'in Dynamic Delta Hedging'i kurumsal müşterilerimiz için bir nimettir" dedi. "DDH, kripto alanında daha önce görülmemiş bir kolaylıkla piyasa trendlerinin önünde olmalarını, riski en aza indirmelerine ve kârlılığı artırmalarını sağlıyor."

DDH, Daimi sözleşmeler için alım veya satım emirlerini yatırımcı adına piyasa fiyatından otomatik olarak gerçekleştirerek çalışır. Teknoloji ve ticaret stratejisinin bu kusursuz entegrasyonu, Opsiyon sözleşmelerinin deltasının tam olarak istenen aralıkta kalmasını ve piyasa trendlerine gerçek zamanlı olarak yanıt vermesini sağlar.

Dynamic Delta Hedging'in Faydaları:

Otomatik Ayarlamalar: DDH, portföyünüzün deltasını her altı saniyede bir ayarlar

Risk Azaltma: DDH, piyasa dalgalanmalarına maruz kalma riskini önemli ölçüde azaltır.

Geliştirilmiş Kâr Potansiyeli: DDH, piyasa trendlerinden anında yararlanma becerisiyle yatırımcılara daha fazla kârlılığın kapısını açıyor.

Dynamic Delta Hedging lansmanı, Bybit'in Solana (SOL) opsiyonlarını kısa süre önce piyasaya sürmesinin hemen ardından geldi ve borsayı bu ürünü barındıran iki platformdan biri haline getirerek yatırımcıların SOL pozisyonlarını daha iyi yönetmelerine olanak tanıyor.

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit Hakkında

Bybit, 25 milyon kullanıcıyla işlem hacmine göre dünyanın en büyük üç kripto para borsasından biridir. 2018 yılında kurulan şirket, kripto yatırımcılarının ve tüccarlarının ultra hızlı bir eşleştirme altyapısı, 7/24 müşteri hizmetleri ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, en son Formula 1 serisinde markalar ve pilotlar şampiyonu olan Oracle Red Bull Racing takımının gururlu bir ortağıdır.

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