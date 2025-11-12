Bybit通過Function Bitcoin強化鏈上賺幣功能，將比特幣年化利率提升至2%

比特幣收益新構想： Bybit鏈上賺幣升級

此次升級將比特幣從被動持有的資產轉變為能夠主動產生收益的資產，利用經過優化的去中心化金融(DeFi)協議，來提供更高的回報，同時確保安全性和可靠性。主要升級內容包括：

年化利率提升： 比特幣年化利率已從1.15%提高至2%，意味著收益潛力 提升 74%

比特幣年化利率已從1.15%提高至2%，意味著收益潛力 容量擴充： 總限額從1250枚比特幣增加至 2000枚比特幣 ，以滿足不斷增長的需求

總限額從1250枚比特幣增加至 ，以滿足不斷增長的需求 策略優化：通過去中心化金融協議實現新的收益優化，從而提高資本效率

固定收益，靈活體驗

無論市場狀況如何，Bybit鏈上賺幣都能為尋求在波動中獲取確定收益的質押者提供固定回報。符合條件的Bybit用戶只需按照以下條款，在Bybit鏈上賺幣平台上質押其比特幣，即可參與該活動：

固定 45天質押期 ， 年化利率 保證為 2%

， 保證為 自動再投資功能 ，可實現本金與收益的無縫復利增長

，可實現本金與收益的無縫復利增長 以比特幣計價的存款 及利息支付

及利息支付 由FBTC協議提供支持

Bybit鏈上賺幣是一款直觀的質押解決方案，它通過省去管理Gas費、節點運營和獎勵分配等繁瑣操作，簡化了傳統質押的複雜性。這一特性讓用戶只需點擊幾下，即可質押流行的權益證明(Proof-of-Stake)代幣。

該服務通過高收益質押提供具有競爭力的年化利率，同時為用戶帶來完全無摩擦的順滑體驗。憑借靈活的質押選項，用戶能夠以最小的精力，參與到塑造區塊鏈網絡未來發展的事業中。

本次活動需要註冊參與。適用相應的條款與條件。有關資格規則和參與條件的詳細信息，用戶可以訪問：Bybit 鏈上賺幣攜手 Function，奉上 2% BTC 年化。

