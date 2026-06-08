Bybit推出鏈上新股認購服務IPO Express 首發SpaceX項目

Bybit成為首批提供代幣化IPO認購服務的中心化加密貨幣交易所之一

阿聯酋迪拜2026年6月8日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit今日宣佈推出新產品——Bybit IPO Express，躋身全球首批可按發行價提供代幣化IPO（首次公開募股）服務的中心化加密貨幣交易所之列。該服務依托Payward Services旗下的xStocks平台，全球符合條件的個人投資者如今可認購上市股票對應的代幣化份額，參與熱門IPO項目，首個發售項目為SpaceX。

此次新產品的推出是傳統資本市場與加密原生基礎設施融合的重要一步。各大交易所正不斷突破數字資產交易範疇，積極拓展至綜合金融服務領域，行業競爭也隨之加劇。以往一級市場投資機會大多被機構投資者、私人銀行客戶及部分券商渠道壟斷，而Bybit的IPO Express旨在為用戶簡化流程，降低參與門檻。

打破IPO認購壁壘

一直以來，熱門IPO的參與渠道受地域、合作券商、配售規則及機構認購熱度等多重因素限制。多數地區的個人投資者往往只能在個股正式上市後入場，錯失新股初始配售與價格發現階段的機會。

借助xStocks的合規代幣化解決方案，海量投資者、流動性和底層資產可一併上鏈。依托Bybit這類全球化平台，全球數百萬投資者得以大規模參與IPO認購。xStocks除代幣化IPO認購服務外，其主流代幣化股票產品也已覆蓋二級市場流通個股。通過xStocks受監管的、不依賴特定區塊鏈且專為鏈上互操作性而構建的框架，持有代幣化上市股票的用戶，還能享受延長交易時段、去中心化金融可組合性與靈活性及加密原生結算等權益。

對於Bybit用戶而言，這是加密貨幣交易所首次支持用戶以IPO發行價認購股票，避開競爭激烈的二級市場。用戶不再受地域限制，也無需辦理傳統證券賬戶及後續賬戶維護手續。符合條件的投資者僅憑現有Bybit賬戶即可參與IPO認購，無需處理繁雜零散的跨境金融流程。

Bybit IPO Express的SpaceX (SPCX) IPO認購時間安排

SpaceX將成為通過Bybit IPO Express框架向合格用戶開放的首個大型IPO項目。對於符合條件的Bybit用戶，具體時間安排如下：

註冊階段（2026年6月7日至6月11日） ：IPO之前，符合條件的用戶可在Bybit IPO Express頁面進行非約束性意向登記，並查閱SpaceX發售詳情。

：IPO之前，符合條件的用戶可在Bybit IPO Express頁面進行非約束性意向登記，並查閱SpaceX發售詳情。 認購階段（2026年6月7日至6月11日）： 符合條件的用戶可在既定IPO發行價區間內提交認購申請，認購資金將被凍結，直至配售完成。

符合條件的用戶可在既定IPO發行價區間內提交認購申請，認購資金將被凍結，直至配售完成。 配售階段（2026年6月11日至6月12日）： SpaceX代幣將發放至Bybit用戶賬戶，分配數量根據認購總量按比例進行計算，未使用的資金將自動退回。

SpaceX代幣將發放至Bybit用戶賬戶，分配數量根據認購總量按比例進行計算，未使用的資金將自動退回。 在Bybit Spot上線（2026年6月12日）：SpaceX代幣化股票正式在Bybit Spot開放交易。

Bybit現貨業務負責人Emily Bao表示：「Bybit始終不斷拓展金融平台的服務範圍。作為全球首批兩家可合規按發行價提供SpaceX代幣化IPO認購服務的中心化交易所之一，這一里程碑也正式開啟了我們發展的全新階段。」

「數十年來，資本市場最優質的投資機會始終被機構及資源豐富的投資者獨佔。如今借助與xStocks的合作，全球各地的Bybit用戶在持有加密貨幣資產的同時，可與機構投資者站在同一起跑線，直接參與美股IPO投資。打造全新金融平台的意義正在於此：融合傳統金融與加密貨幣領域的優勢，打造一體化服務體驗，讓金融機會真正面向所有人開放。」

本次產品落地，也印證了現實世界資產(RWA)代幣化領域日益增長的勢頭。無論是加密原生企業還是傳統金融機構，均將該賽道視作區塊鏈技術落地應用的長期增長方向。

關於SpaceX IPO項目及xStocks IPO認購服務

xStocks IPO框架遵循機構級合規標準。個股正式上市當日，最終配售份額確定，對應IPO將完成代幣化，並與由受監管的經紀商托管持有的真實股票實現1:1錨定。

如需瞭解參與規則、資質要求、完整時間安排及認購限額，可訪問官方頁面：Introducing SpaceX - The First IPO on Bybit IPO Express

IPO相關資產上市後價格可能出現劇烈波動，用戶參與前請充分評估各類風險。受市場環境或監管政策影響，上市安排可能調整、延後或取消。

#Bybit / #NewFinancialPlatform

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，共有8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit專注於Web3，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit以其安全的托管服務、多樣化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，在傳統金融和去中心化金融世界之間架起了一座橋樑，使建設者、創造者和愛好者能夠釋放Web3的全部潛力。訪問Bybit.com，探索去中心化金融的未來。

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SOURCE Bybit