Bybit旗下Mantle Vault產品逆勢吸金 一月資產管理規模激增50%

阿聯酋迪拜2026年2月10日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 宣佈，其與 Mantle 、 Cian 合作推出的創新生息產品—— Mantle Vault on Bybit On-Chain Earn （Bybit鏈上賺幣平台Mantle Vault）再創新里程碑。自2026年1月8日起，該產品僅用四周時間，資產管理規模(AUM)便新增5000萬美元。面對動盪複雜的宏觀經濟環境，Mantle Vault憑借市場中性策略，持續為用戶提供穩定幣鏈上收益。

Mantle Vault於2025年12月22日上線， 今年1月初其資產管理規模首破1億美元 ，如今已順利邁過1.5億美元大關。該產品以智能穩定幣策略為核心，為用戶打通去中心化金融(DeFi)收益的專屬獲取渠道，同時可在Bybit旗下極簡易用的中心化金融(CeFi)界面便捷操作，助力用戶實現收益增值的自動化管理。

近幾個月來，市場行情持續波動，大幅回調成為常態。投資者愈發傾向於多元配置，並尋求更廣闊的市場投資機會。Mantle Vault作為一款能夠降低市場波動風險敞口的結構化去中心化金融產品，走在了DeCeFi融合領域的前沿。

Bybit金融產品與財富管理主管Jerry Li表示：「在當下的市場環境中，即便是風險偏好型投資者，也需要一個安全的渠道存放閒置資產，而Mantle Vault恰好滿足了這一需求。用戶無需在收益與規避高波動之間做出妥協。這一產品的成功，印證了去中心化金融完全有能力提供那些以往僅面向機構金融領域的複雜結構化產品。」

運作機制：

收益生成： 用戶可通過Ethena質押(sUSDe)，以及在Aave V3平台對USDT、USDC、USDe進行槓桿質押獲取收益，同時還能享受Bybit與Mantle合作帶來的額外激勵。

用戶可通過Ethena質押(sUSDe)，以及在Aave V3平台對USDT、USDC、USDe進行槓桿質押獲取收益，同時還能享受Bybit與Mantle合作帶來的額外激勵。 機制與策略：Mantle Vault由Cian操盤，採用市場中性策略，最大限度降低波動風險敞口。所有資產通過以太坊主網Aave V3的審計智能合約進行安全托管。

這款高靈活性產品實行零認購費用，且入場門檻極低，僅需10枚USDT或USDC即可參與。絕大部分贖回申請可在0-3個工作日內完成處理。

本產品受相關條款與條件約束。過往年化收益率(APR)不構成對未來收益的保證。收益可能隨Aave市場需求、Ethena獎勵政策或區塊鏈燃氣費(Gas)波動而發生變化。有關參與資質要求、相關限制及准入條件的詳細信息，用戶可訪問：[Bybit x Mantle x Cian] Mantle Vault 重磅上線：穩定幣鏈上收益策略，穩守收益，靈活拓展

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，旨在通過為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與領先的區塊鏈協議建立戰略合作夥伴關係，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，它彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和加密貨幣愛好者充分挖掘Web3的潛力。

