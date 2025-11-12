Bybit在鏈上收益平台新增Polkadot質押服務

Polkadot由以太坊聯合創始人Gavin Wood博士於2020年推出，是一個旨在連接不同區塊鏈的多鏈網絡。該網絡能夠實現不同區塊鏈之間各種數據與資產的傳輸，從而提升系統的互操作性與可擴展性。該網絡採用共享安全模型，其中主中繼鏈為所有連接的平行鏈提供安全保障。Polkadot的原生代幣DOT在網絡中用於治理、質押與綁定。

Bybit鏈上賺幣平台為用戶簡化了質押流程，由平台代為管理技術操作。參與者在保持至少24小時的質押期後，可獲得額外的年化收益率(APR)獎勵。收益將於每日固定時間發放至用戶的資金賬戶。一旦發起贖回申請，收益計算即停止。

用戶須完成一級身份驗證並遵守Bybit服務條款方可參與。

垂詢詳情，請訪問 Bybit On-Chain Earn 。

