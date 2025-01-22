從去中心化金融到代幣化：Bybit的Shunyet Jan在iFX EXPO上探討加密貨幣交易的未來

Shunyet Jan在回顧此次討論時表示：「iFX EXPO匯聚了交易和加密貨幣領域最敏銳的頭腦，共同探討了在動盪的市場中定義成功的關鍵問題。我們與Wael Makarem和Key先生一起參加了小組討論，深入探討了塑造加密貨幣未來的各種力量，包括人工智能的整合、機構參與者角色的轉變，以及不斷變化的法規。這樣的對話對於推動行業發展，幫助參與者在瞬息萬變的環境中找到『常青樹』至關重要。」

討論要點包括駕馭市場波動、利用人工智能和機器學習實現可持續戰略、機構參與者的角色、不斷變化的法規，以及心理韌性對長期交易成功的重要性。他們還分析了去中心化金融（DeFi）和代幣化等新興市場趨勢，並分享了有關如何規避常見陷阱，以及在動盪環境中構建能茁壯成長的多元化投資組合的實用技巧。

Shunyet Jan還在Bybit迪拜總部主持了黃金和外匯研討會，引起了與會者對該平台的濃厚興趣。Bybit新獲得的MetaTrader-5許可證為專業交易者提供了黃金、外匯和加密貨幣的交易機會，具備先進的工具、高達500倍的槓桿、具有競爭力的費用以及直觀的界面，為用戶帶來了無縫的交易體驗。

iFX EXPO是在線交易行業規模最大的系列活動，為世界頂級品牌與志同道合的專業人士、交易者等搭建了橋樑。它已發展成為一個全球標準，為每個人提供了一個建立聯繫、交流思想和發展業務的樞紐。iFX EXPO仍然是促進行業領導者之間對話與合作的重要平台，Shunyet分享的見解凸顯了Bybit致力於推動加密貨幣領域發展的承諾。

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