Bybit推出SpaceX主題Token Buzz活動：獎池高達10萬美元

阿聯酋迪拜2026年6月16日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit宣布啟動最新一期Token Buzz交易競賽系列活動，本期以SpaceX永續合約作為主題代幣。本次限時活動將於2026年6月30日結束，總計10萬美元的獎金將分配給表現優異的交易者。

繼SpaceX於2026年6月12日在納斯達克上市後，其永續合約現已登陸Bybit。新一輪Token Buzz讓Bybit用戶能夠圍繞這家在金融、太空探索和人工智能技術領域均具全球開創性意義的企業之一，來部署自己的交易策略。

活動規則：

排名依據為15天內符合條件的SpaceX永續合約累計交易量。

最低參賽門檻為總交易量達到5000 USDT。

排名前列的交易者將瓜分獎池，社區交易量達成各階段目標後，獎金池會分檔擴容。社區整體交易量越高，最終獎金池總額就越大。

交易者將根據符合條件的 USDT 等值交易量進行排名，排名榜單公開透明，可隨時查看。感興趣的用戶可注冊參與並開始交易SpaceX永續合約。

Bybit上一期Token Buzz主推DeFi（去中心化金融）領域的先鋒資產HYPE，而本期新活動則讓交易者得以把握與現實世界應用相關的機遇。Bybit平台上線的SpaceX永續合約擁有機構級流動性，其每日價格發現機制與當今最具創新魄力的企業之一緊密掛鉤。

活動須遵守相關條款與細則。有關參與資格、潛在限制及其他詳情，用戶可訪問：Token Buzz：交易SpaceX相關產品，瓜分最高10萬美元獎金池。

#Bybit / #NewFinancialPlatform

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