Bybit與Taxbit合作，確保全球及歐盟用戶實現財務上的無縫合規

阿聯酋迪拜 2025年11月12日 /美通社/ -- 全球交易量排名第二的加密貨幣交易所Bybit今天宣布，該公司和領先的數字資產稅務與會計解決方案提供商Taxbit展開合作，以依據《加密資產報告框架》(CARF)和歐盟(EU)《行政合作第八指令》(DAC8)提升其全球稅務合規能力。

隨著全球稅收法規不斷演變，此次合作體現了Bybit為打造合規導向、用戶友好的交易環境所做出的持續努力。借助Taxbit行業領先的基礎設施，Bybit將實現針對其用戶（涵蓋Bybit歐盟和Bybit全球企業旗下實體）的自動化CARF合規稅務信息報告，確保在全球70多個司法管轄區均符合監管要求。

Robert MacDonald, Chief Legal and Compliance Officer of Bybit表示：「在Bybit，合規與透明始終是我們運營方式的核心。與Taxbit合作，使我們能夠滿足新的國際稅收標准，同時盡可能為用戶實現流程的無縫簡化。此次合作確保我們的用戶社區能夠安心交易，讓他們認識到，Bybit始終認真對待安全保障和客戶合規問題。」

通過此次整合，Bybit用戶將能無縫滿足全球合規要求，最大限度地減少人工操作，降低報表錯誤率，讓用戶自信地輕松交易。重要的是，用戶除提供基本注冊信息外，無需采取任何額外步驟即可享受這些便利。系統激活後，整個流程會在後台運行，讓用戶能夠專注交易，同時確保全程合規。

Bybit選擇Taxbit助力其CARF和DAC8的推行工作，正是看中了Taxbit在為機構和零售客戶提供加密貨幣稅務自動化解決方案方面所積累的卓越業績記錄與專長。

Lindsey Argalas, CEO of Taxbit說：「我們很榮幸能夠助力Bybit在全球CARF之旅上邁進。Bybit采取的主動舉措，展現了其在讓全球數字資產用戶輕松實現監管合規方面的真正領導力。」

此次合作凸顯了Bybit的使命——在持續為所有用戶提供值得信賴、透明、創新的交易體驗的同時，嚴格遵循國際監管框架要求。

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球7000多萬用戶。Bybit成立於2018年，旨在通過為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與領先的區塊鏈協議建立戰略合作伙伴關系，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，它彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和加密貨幣愛好者充分挖掘Web3的潛力。訪問Bybit.com探索去中心化金融的未來。

關於Taxbit

Taxbit是由注冊會計師(CPA)和稅務律師設計的頂級稅務與會計合規平台，旨在簡化數字資產的合規操作與稅務申報流程。其產品已被全球一些最大的加密資產服務提供商、支付處理機構、《財富》500強企業及政府機構采用。通過自身平台，Taxbit已累計出具數以億計的稅務報表，處理了資產價值達數十億美元的數十億筆交易。Taxbit已通過SOC 1 Type 2和SOC 2 Type 2認證，達到ISO 27001標准，並獲得全球頂級投資者超過2.35億美元的資金支持，現已確立其在數字資產合規領域內可信賴的市場領導者地位。

媒體垂詢，請發送電郵至[email protected]

