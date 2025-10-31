Bybit乘黃金浪潮推出新品：跟單交易TradFi保護券助力用戶更智能、更安全交易

在全球市場波動再現之際，Bybit跟單交易TradFi平臺使用戶能夠自動複製專業交易者在傳統金融工具上的策略。此舉將智能交易工具與風險保障相結合，使用戶能夠把握每一個市場動向。

新用戶若使用至少100 USDT進行跟單交易，若首次交易虧損，可獲得最高100 USDT的贈金保障；而老用戶若使用至少800 USDT進行跟單交易，若交易虧損，可獲得最高50 USDT的保障。這些保護券僅適用於Bybit TradFi服務下的跟單交易經典(Copy Trading Classic)平臺。

要參與活動，用戶須完成1級身份驗證，並透過產品頁面申領保護券。符合條件的參與者可在活動期間註冊，獎勵將在符合條件的虧損發生後三天內發放。該保護券作為不可提現的交易贈金，可用作跟單交易經典平臺的保證金，而由此產生的利潤則可提現。

參與資格僅限於受限區域（包括歐洲經濟區）以外的認證用戶。

完整條款與細則請瀏覽Bybit跟單交易TradFi。

