Bybit提升VIP及機構客戶資金流動性，大幅上調提幣限額

VIP 1-3級：限額從600萬USDT提高至800萬USDT，增幅為33.33%

VIP 4級至VIP Pro 2級：不同級別限額增幅在100%到117%之間，單日最高限額達3000萬USDT

VIP Pro 3-5級：限額分別上調至3500萬USDT、4000萬USDT和5000萬USDT，較之前提高了75%、60%和66%

VIP Pro 6級：單日提款限額翻倍，達到6000萬USDT

更高的提款限額，更靈活的資金調度

Bybit秉持「以客戶為中心」的經營理念，致力於推動加密資產的自由流動。此次提額決定，一方面源於平台最活躍用戶的直接反饋，另一方面也呼應了新的市場變化。對於從事套利與價差交易的專業交易者而言，迅速調動資金是捕捉瞬息萬變市場機會的關鍵。Bybit深知，在市場波動期間，即使資金到賬稍有延遲，也可能導致與盈利機會失之交臂。

隨著數字資產市場日益成熟，機構參與度顯著加深。資金管理經理、做市商及複雜交易台目前需要跨多個平台同時操作，這離不開無縫的流動性管理。在當前波動加劇、機會頻現的市場環境中，高效提幣已成為關鍵競爭力。

Bybit始終致力於最大限度地減少摩擦，盡可能提升客戶的交易自由度。交易所認識到其服務對象包括加密市場上一些最具影響力的參與者，因此在不斷尋求各種方式以支持他們不斷變化的交易需求。依托其深厚的流動性池、穩健的基礎設施以及與社區內專業交易者的牢固關系，Bybit相信，增強靈活性和提高提款限額將為平台及其交易者帶來雙贏。

此次限額調整基於對用戶模式的全面分析和安全協議的升級，目的是在提高運營效率的同時保障資金安全。在遵循其安全與合規框架的前提下，Bybit也將根據具體情況來評估並響應特殊的資金安排需求。

