Bybit加入"淘金熱"，XAUT活期輕鬆理財產品帶來更高的年利率

阿聯酋迪拜2026年1月16日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 在其Bybit Earn平台推出了全新的 XAUT 活期輕鬆理財 產品 ，在黃金價格創下超4600美元歷史新高之際，該產品能夠帶來更高的年利率(APR)。不同於投資者持有貴金屬卻無法獲得利息收益的傳統黃金存儲方式，像XAUT這類鏈上代幣化黃金，可以讓用戶在借助黃金上漲趨勢獲利的同時，還能從持有的資產中獲得收益，兼具財富保值與創收兩者的優勢。

此次更新後，符合條件的Bybit用戶持有0.05至0.1個黃金代幣XAUT即可獲得最高達11%的年利率，持有量超過0.1個XAUT的部分則適用1%的基礎年利率，該政策即刻生效。

隨著黃金價格首次突破每盎司4600美元，在地緣政治緊張局勢和不確定性因素推動下，全球投資者避險需求升溫， Bybit 理財 順勢而為滿足這一需求。截至2025年底，黃金以65%的漲幅結束了這波歷史性上漲行情。

像XAUT這樣的代幣化黃金印證了金融創新的價值。與實物黃金相比，它具備獨特的優勢：

收益機會： 除黃金價格潛在上漲外，持有者還能通過鏈上借貸和質押解鎖收益潛力，而這一特性是實物黃金此前所不具備的。

除黃金價格潛在上漲外，持有者還能通過鏈上借貸和質押解鎖收益潛力，而這一特性是實物黃金此前所不具備的。 部分所有權： 像XAUT這樣的代幣化黃金允許以低至0.001個XAUT的金額進行持有，支持進行入門級投資，而這是實物金條或金幣所無法實現的。

像XAUT這樣的代幣化黃金允許以低至0.001個XAUT的金額進行持有，支持進行入門級投資，而這是實物金條或金幣所無法實現的。 一周七天全天候全球流動性： 可以在區塊鏈平台上晝夜不停地隨時進行交易或轉賬，無需承受交易商價差，也不受銀行營業時間的限制。

可以在區塊鏈平台上晝夜不停地隨時進行交易或轉賬，無需承受交易商價差，也不受銀行營業時間的限制。 沒有存儲煩惱：通過區塊鏈托管，省去了金庫保管費、保險費、運輸風險，無需實體存放空間，也消除了被盜擔憂。

Bybit的XAUT 活期輕鬆理財 產品 獨具優勢，無鎖倉期限制，按日計息，支持隨時提現。其分層年利率機制還鼓勵小額持倉，讓更多投資者能夠獲得黃金資產支持的收益。

Bybit輕鬆理財產品兼具靈活性與最大化收益機會，助力交易者抓住市場上行潛力，同時為中心化交易所(CEX)用戶樹立鏈上優勢的黃金標准。

請在社交媒體上關注#Bybit / #CryptoArk。

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務超過8000萬全球用戶。Bybit成立於2018年，致力於為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋梁，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問 Bybit.com 。

更多信息請訪問 Bybit Press

媒體垂詢，請聯系： [email protected]

如需了解最新信息，請關注 Bybit社群和社交媒體

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

SOURCE Bybit