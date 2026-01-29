Bybit引領全球XAUT現貨交易，市場份額約16%，代幣化黃金價格再創新高

Bybit Learn首席市場分析師Han Tan表示：「2025年，現貨黃金漲幅超過64%，為1979年以來的最大年度漲幅。只要宏觀環境仍然有利，且央行和交易所交易基金(ETF)投資者持續增持，黃金在2026年有望輕松再創曆史新高。」

隨著市場對黃金支持代幣的興趣日益濃厚，Bybit已成為XAUT的主要流動性和價格發現平臺，即便在周末和傳統大宗商品市場休市期間，其交易活動依然強勁。該交易所的流動性深度使其成為交易者實時獲取或調整黃金敞口的核心樞紐，不受傳統市場交易時間的限制。

XAUT交易在Bybit的集中，反映了市場參與者在當前牛市周期中投資策略的廣泛轉變。越來越多的交易者轉向黃金支持代幣等代幣化現實世界資產(RWA)，以平衡數字資產投資組合的波動性，同時保留加密貨幣市場的速度、可及性和全球覆蓋範圍。

Bybit現貨業務負責人Emily Bao表示：「黃金的複蘇透過XAUT在鏈上得以體現，交易者選擇Bybit作為其主要交易平臺。我們一直致力於打造最深厚的流動性和最可靠的市場准入，隨著代幣化黃金成為加密貨幣市場的核心宏觀資產，我們助力交易者實現高效執行。」

Bybit全面的產品套件使交易者能夠透過多種策略利用XAUT的上漲勢頭。該平臺提供現貨交易、最高達10倍杠杆的保證金交易以及最高達50倍杠杆的衍生品交易。交易者可以在Solana、以太坊、Mantle、Monad和TON等多個區塊鏈上存入XAUT。該交易所還支持自動交易策略，如定期定額投資(DCA)/定期買入和網格交易機器人(Grid Bot)，以及用於阿爾法交易和收益耕作(yield farming)的鏈上工具，為用戶提供靈活參與黃金上漲行情的選項。

隨著代幣化黃金市場持續擴大，Bybit始終致力於提供強大的流動性、全天候交易訪問和機構級市場基礎設施，鞏固其在當前黃金驅動的牛市周期中作為XAUT交易領先中心化交易所的地位。

