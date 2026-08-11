Cambrex 米蘭基地誌慶成立 80 週年，動工興建總值 3,000 萬美元的全新研發設施

新澤西州東盧瑟福,/美通社/ -- 全球領先的合約研發及生產服務機構（CDMO）Cambrex 今日宣佈，已在其意大利米蘭基地展開全新研究及開發（R&D）設施的興建工程。是次投資金額達 3,000 萬美元，將為基地增設先進的分析開發及工藝研發能力，同時升級多個生產廠房，進一步體現 Cambrex 致力支援製藥業應對最複雜小分子藥物開發挑戰的承諾。

米蘭研發設施擴建工程預計於 2027 年下半年完成。為配合未來業務增長，以及市場對 CDMO 服務日益增加的需求，Cambrex 亦已購入毗鄰基地的額外土地，為未來長遠擴展及持續創新預留充足空間。

Cambrex Profarmico Milano 基地今年迎來成立 80 週年。多年來，該基地一直為全球客戶的藥物研發及生產提供支援，擁有悠久而卓越的往績。米蘭團隊早前聚首慶祝這一重要里程碑，一同回顧過去 80 年取得的科研成果，以及團隊致力促進人類健康所作出的貢獻。

Cambrex 營運總監 Claudio Russolo 表示：「全新設施正式動工，充分體現米蘭團隊的深厚傳承與專業實力。過去 80 年來，該基地一直是歐洲藥品生產的重要基石。透過是次擴建，我們投資的不僅是新技術和新能力，更是團隊及合作夥伴的未來。」

是次投資延續了 Cambrex 在科研專業和卓越生產方面的深厚傳承，並為公司邁向下一個增長階段奠定基礎。透過擴展米蘭基地的研發能力，Cambrex 將進一步提升其應對當今小分子療法日趨複雜的能力。

Cambrex 簡介

Cambrex 是全球領先的合約研發及生產服務機構（CDMO），提供涵蓋藥物整個生命週期的原料藥研發及生產服務，以及全面的分析服務。

Cambrex 擁有超過 45 年經驗，並由遍佈北美及歐洲的 2,000 名專家為全球客戶提供服務。公司具備多項專門的原料藥技術及能力，包括連續流技術、受管制物質、肽合成、固態科學、生物催化、材料表徵、複雜合成及高活性原料藥。

SOURCE Cambrex