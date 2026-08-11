Cambrex 米蘭基地誌慶成立 80 週年，動工興建總值 3,000 萬美元的全新研發設施

新聞提供者

Cambrex

11 8月, 2026, 18:00 CST

新澤西州東盧瑟福,/美通社/ -- 全球領先的合約研發及生產服務機構（CDMO）Cambrex 今日宣佈，已在其意大利米蘭基地展開全新研究及開發（R&D）設施的興建工程。是次投資金額達 3,000 萬美元，將為基地增設先進的分析開發及工藝研發能力，同時升級多個生產廠房，進一步體現 Cambrex 致力支援製藥業應對最複雜小分子藥物開發挑戰的承諾。

米蘭研發設施擴建工程預計於 2027 年下半年完成。為配合未來業務增長，以及市場對 CDMO 服務日益增加的需求，Cambrex 亦已購入毗鄰基地的額外土地，為未來長遠擴展及持續創新預留充足空間。

Cambrex Profarmico Milano 基地今年迎來成立 80 週年。多年來，該基地一直為全球客戶的藥物研發及生產提供支援，擁有悠久而卓越的往績。米蘭團隊早前聚首慶祝這一重要里程碑，一同回顧過去 80 年取得的科研成果，以及團隊致力促進人類健康所作出的貢獻。

Cambrex 營運總監 Claudio Russolo 表示：「全新設施正式動工，充分體現米蘭團隊的深厚傳承與專業實力。過去 80 年來，該基地一直是歐洲藥品生產的重要基石。透過是次擴建，我們投資的不僅是新技術和新能力，更是團隊及合作夥伴的未來。」

是次投資延續了 Cambrex 在科研專業和卓越生產方面的深厚傳承，並為公司邁向下一個增長階段奠定基礎。透過擴展米蘭基地的研發能力，Cambrex 將進一步提升其應對當今小分子療法日趨複雜的能力。

Cambrex 簡介

Cambrex 是全球領先的合約研發及生產服務機構（CDMO），提供涵蓋藥物整個生命週期的原料藥研發及生產服務，以及全面的分析服務。

Cambrex 擁有超過 45 年經驗，並由遍佈北美及歐洲的 2,000 名專家為全球客戶提供服務。公司具備多項專門的原料藥技術及能力，包括連續流技術、受管制物質、肽合成、固態科學、生物催化、材料表徵、複雜合成及高活性原料藥。

SOURCE Cambrex

來自同一來源

Cambrex、Snapdragon Chemistry 及 Q1 Scientific 憑藉製藥業創新與可持續發展成果獲肯定

Cambrex、Snapdragon Chemistry 及 Q1 Scientific 憑藉製藥業創新與可持續發展成果獲肯定

全球領先的合約開發及製造機構 (CDMO) Cambrex 欣然宣佈，旗下公司 Snapdragon Chemistry 與 NewAmsterdam Pharma 獲頒美國化學學會 2026 年綠色化學挑戰獎 (American Chemical Society's 2026 Green...
Cambrex 推動美國和歐洲擴張

Cambrex 推動美國和歐洲擴張

全球領先的合約研究開發與製造組織 (CDMO) Cambrex，於今天宣佈已完成其位於愛荷華州查爾斯城的嶄新大型活性藥物成分 (API) 生產工廠的初步工程研究。 這項里程碑標誌著該公司取得了重大進展，穩步實踐先前宣佈擴大其美國活性藥物成分產能的 1.2 億美元投資計劃。 新設施的動土儀式計劃於...
此來源更多新聞稿

探索

生物技術

生物技術

制藥業

制藥業

一般製造業

一般製造業

一般製造業

一般製造業

相關題材的新聞稿