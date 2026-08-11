Campaign亞太2026年度代理商大獎最終報名截止臨近 公佈史上規模最大亞太區評審團

評審團來自多家頭部企業，包括花旗(Citi)、可口可樂公司(The Coca-Cola Company)、漢高(Henkel)、匯豐(HSBC)、IBM、Indosat Ooredoo Hutchison、聯想、瑪氏(Mars)、億滋國際(Mondelez International)、雀巢(Nestle)、保樂力加(Pernod Ricard)、利潔時(Reckitt)、三星(Samsung)、思愛普(SAP)、星巴克(Starbucks)、聯合利華(Unilever)、Visa、沃爾沃汽車(Volvo Cars)等知名機構。

Campaign年度代理商大獎旨在表彰在創意水準、創新能力、營銷實效、人才培養、業務表現以及客戶合作關係方面表現卓越的代理商。申報最終截止時間為2026年9月4日（週五），各代理商將迎來最後機會，向一眾亞太品牌高層決策者展示自身最具實力的作品、團隊與業務成果，這些高管主導區域內營銷戰略制定，同時負責遴選合作代理機構。

Campaign亞太董事總經理Atifa Silk表示：「Campaign年度代理商大獎始終是評判亞太地區代理商卓越實力的行業標桿。

大獎的獨特之處在於，所有申報作品均由常年與代理商合作、建立長期夥伴關係、驅動品牌業務增長的品牌營銷負責人評審。獲得這批頂級資深營銷高管的認可，是對一家代理商的創意水平、服務能力、經營業績與市場影響力的強力背書。我們誠摯邀請亞太各地代理商，在申報截止前遞交最優成果參與評選。」

評審專家解讀：優秀參賽作品需具備哪些特質

隨著傳播行業格局不斷演變，業界對獲獎作品的評判標準也隨之更新。在Campaign 2026年度代理商大獎開啟之際，本屆評審團成員分享了他們對於優質申報案例的評判標準，以及能夠成就亞太頂尖代理商的核心特質。

尚泰(Central)與羅賓遜百貨商場(Robinson Department Store)首席營銷官Rvisra Chirathivat表示：

「在人工智能(AI)、數據以及消費者需求不斷變化的推動下，亞洲營銷傳播格局正以前所未有的速度迭代。在這一複雜環境中能夠脫穎而出的代理商，既要融合戰略思維、數據與創意，助力客戶攻克真實的業務難題，同時也要將人文聯結作為一切工作的核心。

我希望看到代理商如何破解真實商業難題、影響消費者行為，並推動品牌與業務實現長期增長。能夠脫穎而出的參賽機構，要能為消費者和企業創造持久價值，成為真正意義上的業務合作夥伴。我認為，真正卓越的業務實力，體現在代理商為所服務品牌帶來積極且可持續的影響力。」

施耐德電氣(Schneider Electric)亞太區營銷副總裁Josette Addinall也提出了自己的觀點：

「當下行業發展由三大核心力量驅動：AI、不斷變化的消費者預期，以及品牌對可量化業務成果的更高要求。在我看來，頂尖代理商的定位是品牌增長合作夥伴，而非單純的服務供應商。他們能深刻瞭解行業背景、用戶行為、競爭格局與商業目標。因此，他們產出的成果能夠推動更大範圍的業務轉型，而不只是停留在營銷活動層面。

我給申報企業的建議是：不必過多贅述執行動作，重點讓評審看懂這件事的商業價值。站在客戶視角，我希望看到完整清晰的商業邏輯：企業面臨何種難題、依靠哪些市場洞察挖掘機會、最終達成了哪些可量化成效。背景信息同樣關鍵，只有結合項目面臨的實際挑戰規模，成果數據才有參考意義。最重要的是真實可信，高分申報材料會客觀陳述項目難點、如實披露最終效果，清晰界定代理商在成功落地中發揮的作用。」

兩位評審專家的觀點共同印證：具備突出競爭力的申報材料，必須體現策略邏輯、可量化的商業成效，以及代理商解決核心商業難題並為品牌創造長期價值的能力。

2026年度評審團完整名單，可查閱官網：https://aoyawards.com/all-judges

本屆賽事評審流程由SCS-Invictus Group獨立審計，確保所有參賽作品在透明、統一、以實力為標準的規則下完成評審。

Campaign 2026年度代理商大獎申報通道持續開放，截止時間為香港時間（東八區）2026年9月4日（週五）18:00。

關鍵時間節點

重要事項 日期 申報最終截止 2026年9月4日（週五） 入圍名單公佈 2026年10月28日（週三） 頒獎典禮 2026年11月25日（週三）（日本東京） 2026年11月26日（週四）（印度孟買） 2026年12月1日（週二）（中國上海） 2026年12月8日（週二）（新加坡）

如需瞭解更多信息或報名參賽，請訪問官網：aoyawards.com

Campaign亞太欣然宣佈，美通社(PR Newswire)成為2026年度代理商大獎官方新聞稿發佈合作方。

年度代理商大獎

自二十世紀90年代以來，Campaign亞太年度代理商大獎始終是亞太地區公信力最高的營銷卓越標桿。該獎項完全由甲方資深營銷高管擔任評審，由 SCS-Invictus Group開展獨立核驗，以表彰五大區域市場內代理商、行業人才及品牌所取得的傑出成就。

www.aoyawards.com

Campaign亞太

Campaign亞太深度洞察塑造營銷傳播行業的創意理念、行業實踐與從業者。平台倡導開放坦誠的行業交流，展示具有變革意義的創新成果，現已成為亞太及全球營銷從業者不可或缺的資源平台。

www.campaignasia.com

Haymarket Media Group

Haymarket Media Group是一家全球性媒體、資訊與科技企業，擁有超70個行業領先品牌，業務覆蓋英國、美國、中國香港特別行政區、新加坡、印度等主要市場。作為Campaign 亞太的母公司，Haymarket致力於提供專業內容、洞察與體驗，鏈接全球各專業社群。

www.haymarket.com

SOURCE Haymarket Media Limited