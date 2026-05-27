Campaign亞太年度代理商大獎於6月9日開啟提名

行業公認的權威性與公信力標桿

Campaign亞太年度代理商大獎自20世紀90年代初創辦以來，始終是亞太地區評定代理商卓越表現的核心標準，深受品牌方營銷人士與行業代理商認可，是業內評判業務實力與市場影響力最具說服力的榮譽認證。

該獎項的最大特色是全程由營銷從業者負責評審，來自亞太各地的品牌方資深營銷人士圍繞策略落地效果、創意呈現水準與實際商業成果對參賽作品進行評審，流程嚴謹公正，評審標準符合商業實際發展需求。

本屆評選活動還特邀SCS-Invictus Group擔任流程公正性合作機構，獨立核驗全部評審結果，進一步完善活動監管體系，提升評審透明度。

表彰行業變革中的卓越力量

該獎項同時面向大型連鎖代理商與獨立代理商徵集參賽作品，既表彰本土市場亮眼業績，也嘉獎極具影響力的區域成果。

評選覆蓋亞太地區的六大次區域，包含澳大利亞/新西蘭地區、大中華區、日本/韓國地區、南亞地區、東南亞地區及泛亞太區域，共涵蓋22個本土市場，主要分為三大類別：代理商、行業人物與品牌。

泛亞太區域獎項面向佈局多國市場的行業領軍人物和團隊設立，重點表彰其跨境戰略佈局能力、領導力以及區域商業影響力。

獲得表彰的代理商將收穫超越本土市場的行業認可，還能借此提升區域知名度與本土行業口碑。該獎項的獨特之處在於讓代理商既能參與本土市場的角逐，也有機會登上區域乃至全球行業舞台贏得榮譽。

上述三大參賽類別同時對連鎖代理商與獨立代理商開放，全方位挖掘行業各領域的卓越表現。

其中，「獨立代理商」類別是唯一專為獨立代理商設立的獎項板塊，助力其展現本土市場實力，獲得更廣泛的區域認可。

新增獎項類別體現行業數字化與人工智能轉型趨勢

2026年度大獎評選增設多個獎項類別，體現AI、營銷科技與創新在塑造亞太營銷傳播行業的未來中日益增強的影響力。

這些新類別經由行業多方研討敲定，重點表彰在AI落地應用、營銷科技研發運用以及行業創新發展領域實現突破的企業與團隊。

新增代理商獎項類別

- 年度AI卓越代理商

- 年度營銷科技代理商

新增行業人物獎項類別

- 年度最具創新力營銷科技團隊

Haymarket Media Asia董事總經理Atifa Silk表示：「行業眼下正迎來全方位變革，Campaign亞太年度代理商大獎依舊是衡量行業發展成果最可靠的標準。該獎項並非由同業競爭者評選而出，而是由深諳商業實效對業務結果意味著什麼的資深營銷人士進行評定。」

她補充道：「這種評審獨立性奠定了該獎項的行業標桿地位。我們誠邀亞太地區各大代理商、品牌及行業領軍者踴躍參賽，展示過去一年裡在機遇與挑戰並存的行業環境中所產出的優秀案例、精英團隊及傑出從業者。」

2026年大獎重要時間節點

重要節點 日期 提名開啟 6月9日（週二） 早鳥報名截止 6月30日（週二） 常規報名截止 7月30日（週四） 最終報名截止 9月4日（週五） 評審階段 9月17日-10月26日 入圍名單公佈 10月28日（週三）

頒獎典禮

地點













時間 日本東京













11月25日（週三） 印度孟買













11月26日（週四） 中國上海













12月1日（週二） 新加坡













12月8日（週二）

報名登記：https://bit.ly/AOY2026-register

詳情查詢：aoyawards.com

往屆獲獎名單：aoyawards.com/winners

咨詢：[email protected]

Campaign亞太榮幸宣佈，美通社成為2026年度代理商大獎官方媒體合作夥伴。

媒體咨詢請聯繫：

Haymarket Media Limited高級營銷經理Danika Wong

電郵：[email protected]

關於年度代理商大獎

自20世紀90年代創辦以來，Campaign Asia年度代理商大獎始終是亞太營銷行業極具公信力的卓越營銷表現評判標桿。大獎評選全程由品牌方資深營銷人士負責評審，評審結果由SCS-Invictus Group獨立核驗，面向五大區域市場，表彰傑出的代理商、行業領軍人物及品牌。

官網：www.aoyawards.com

關於SCS-Invictus Group

SCS-Invictus Group成立於2002年，總部設在新加坡，是一家全球性的專業服務機構，在世界各地設有20多個業務據點。業務涵蓋財會、稅務、企業咨詢及審計核查等領域，匯聚亞太、歐洲、中東和非洲，以及北美地區500多名專業人士。

憑借強大的本土市場影響力與跨境服務專長，該機構可通過符合企業戰略與實際運營需求的實用商業化方案，幫助客戶妥善處理財務、稅務及各類合規經營難題。其專業團隊匯聚了曾就職於四大會計師事務所、全球咨詢公司及領先金融機構的資深人士，具備深厚的行業經驗，能夠深入理解客戶的組織架構、運營模式及市場環境。

官網：www.scsinvictus.com

關於Campaign亞太

Campaign亞太深度洞察塑造營銷傳播行業的前沿理念、優質案例與行業人才，搭建開放坦誠的行業交流平台，聚焦顛覆性行業創新成果，是亞太乃至全球營銷專業人士不可或缺的資源平台。

官網：www.campaignasia.com

關於Haymarket Media Group

Haymarket Media Group是一家全球性的傳媒、資訊和科技企業，旗下擁有70多個市場領先品牌，業務佈局英國、美國、中國香港、新加坡、印度等核心市場。作為Campaign亞太的母公司，Haymarket專注提供專業行業內容、深度洞察與交流活動，助力全球各專業社群互聯互通。

官網：www.haymarket.com

SOURCE Haymarket Media Limited