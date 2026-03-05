CCTV+：中國全國人大年度會議開幕

06 3月, 2026

北京2026年3月6日 /美通社/ -- 週四上午，中國國家立法機關第十四屆全國人民代表大會第四次會議在北京人民大會堂開幕。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平及其他中國領導人出席了開幕會議，2765名全國人大代表參會。

國務院總理李強代表國務院向大會作政府工作報告。

本次會議定於3月5日至12日舉行，期間，全國人大代表將審議政府工作報告；審查國民經濟和社會發展第十五個五年規劃（2026-2030年）綱要草案；審查2025年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2026年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2026年國民經濟和社會發展計劃草案；審查2025年中央和地方預算執行情況與2026年中央和地方預算草案的報告、2026年中央和地方預算草案。

代表們還將審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國生態環境法典（草案）》的議案；關於提請審議《中華人民共和國民族團結進步促進法（草案）》的議案；關於提請審議《中華人民共和國國家發展規劃法（草案）》的議案。

此外，全國人大代表還將審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；審議最高人民法院工作報告；審議最高人民檢察院工作報告；審議關於法律清理工作情況和有關法律和決定處理意見的報告。

鏈接：https://www.youtube.com/watch?v=Ej7ZEPdPsGQ

SOURCE CCTV+

