CCTV+：中國全國人大年度會議開幕

國務院總理李強代表國務院向大會作政府工作報告。

本次會議定於3月5日至12日舉行，期間，全國人大代表將審議政府工作報告；審查國民經濟和社會發展第十五個五年規劃（2026-2030年）綱要草案；審查2025年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2026年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2026年國民經濟和社會發展計劃草案；審查2025年中央和地方預算執行情況與2026年中央和地方預算草案的報告、2026年中央和地方預算草案。

代表們還將審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國生態環境法典（草案）》的議案；關於提請審議《中華人民共和國民族團結進步促進法（草案）》的議案；關於提請審議《中華人民共和國國家發展規劃法（草案）》的議案。

此外，全國人大代表還將審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；審議最高人民法院工作報告；審議最高人民檢察院工作報告；審議關於法律清理工作情況和有關法律和決定處理意見的報告。

鏈接：https://www.youtube.com/watch?v=Ej7ZEPdPsGQ

SOURCE CCTV+