CCTV+ : La législature nationale chinoise entame sa session annuelle

BEIJING, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le 14e Congrès national du peuple (CNP), l'organe législatif national de la Chine, a ouvert sa quatrième session au Grand Hall du peuple à Beijing jeudi matin.

Le président chinois Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale, ainsi que d'autres dirigeants chinois étaient présents à la réunion d'ouverture à laquelle ont participé 2 765 députés de l'APN.

Le premier ministre chinois Li Qiang a présenté un rapport sur le travail du gouvernement au nom du Conseil d'État pour délibération.

Au cours de la session, qui doit se dérouler du 5 au 12 mars, les députés de l'APN débattront du rapport sur le travail du gouvernement ; examineront le projet de plan du 15e Plan quinquennal (2026-2030) pour le développement économique et social national ; examineront le rapport sur la mise en œuvre du plan de 2025 pour le développement économique et social national et sur le projet de plan de 2026, ainsi que le projet de plan pour le développement économique et social national en 2026 ; et examineront le rapport sur l'exécution des budgets central et local pour 2025 et sur les projets de budgets central et local pour 2026, et les projets de budgets central et local pour 2026.

Ils examineront également les projets de loi présentés par le comité permanent de l'APN concernant la révision du projet de code de l'environnement, la révision du projet de loi sur la promotion de l'unité et du progrès ethniques et la révision du projet de loi sur la planification du développement national.

En outre, les députés de l'APN délibéreront sur le rapport de travail du Comité permanent de l'APN, sur le rapport de travail de la Cour populaire suprême, sur le rapport de travail du Parquet populaire suprême et sur le rapport du Comité permanent de l'APN concernant le travail de révision des lois et la proposition de traitement de certaines lois et décisions.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Ej7ZEPdPsGQ

