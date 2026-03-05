CCTV+: Chinas nationale Legislative beginnt ihre jährliche Sitzung

PEKING, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Der 14. Nationale Volkskongress (NPC), Chinas nationale Legislative, eröffnete am Donnerstagmorgen seine vierte Sitzung in der Großen Halle des Volkes in Peking.

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, und andere führende chinesische Politiker waren bei der Eröffnungssitzung anwesend, an der 2.765 Abgeordnete des Nationalen Volkskongresses teilnahmen.

Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang legte im Namen des Staatsrats einen Arbeitsbericht der Regierung zur Beratung vor.

Während der Sitzung, die vom 5. bis 12. März stattfindet, werden die Abgeordneten des Nationalen Volkskongresses den Bericht über die Arbeit der Regierung beraten sowie den Entwurf des 15. Fünfjahresplans (2026-2030) für die nationale wirtschaftliche und soziale Entwicklung, den Fünfjahresplan (2026-2030) für die nationale wirtschaftliche und soziale Entwicklung, den Bericht über die Umsetzung des Plans für die nationale wirtschaftliche und soziale Entwicklung 2025, den Entwurf des Plans für die nationale wirtschaftliche und soziale Entwicklung 2026, den Bericht über die Ausführung des zentralen und lokalen Haushalts 2025, den Entwurf des zentralen und lokalen Haushalts 2026 und den Entwurf des zentralen und lokalen Haushalts 2026 prüfen.

Außerdem werden sie über Gesetzesentwürfe beraten, die vom Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses vorgelegt wurden und die Überarbeitung des Entwurfs für ein Umweltgesetz, die Überarbeitung des Entwurfs für ein Gesetz zur Förderung der ethnischen Einheit und des Fortschritts sowie die Überarbeitung des Entwurfs für ein Gesetz zur nationalen Entwicklungsplanung betreffen.

Darüber hinaus werden die Abgeordneten des Nationalen Volkskongresses den Arbeitsbericht des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, den Arbeitsbericht des Obersten Volksgerichts, den Arbeitsbericht der Obersten Volksstaatsanwaltschaft sowie den Bericht des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses über die Überarbeitung von Gesetzen und den Umgang mit bestimmten Gesetzen und Beschlüssen erörtern.

