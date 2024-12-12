CCTV4特別節目《盛世花開耀濠江》 慶祝澳門回歸祖國25周年

北京2024年12月12日 /美通社/ -- 蓮開盛世，情滿濠江。為慶祝澳門回歸祖國25周年，12月14日至20日，中央廣播電視總臺中文國際頻道推出大型直播特別節目《盛世花開耀濠江》。特別節目在澳門演播室播出，由新聞資訊、現場連線、系列報導、專家對話、移動直播、深度訪談等豐富多彩的節目形式組成。

多路記者走進澳門，立體式報導多姿多彩的慶祝活動。系列報導《澳門向未來》全方位呈現澳門在政治、經濟、民生、文旅等領域取得的巨大成就。《澳門正青春》講述回歸後的澳門新生代愛國愛澳、逐夢圓夢的故事。權威專家深度對話，透視粵港澳大灣區融合發展。移動直播《行走澳門》由「姐妹花」主持人探美食、賞藝術，領略魅力澳門別樣風情。《今日關注》深度解析具有澳門特色的「一國兩制」實踐取得舉世矚目成就。