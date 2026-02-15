CCTV4《2026年「四海同春」全球華僑華人春節大聯歡》情滿四海 全球僑胞雲端團圓

新聞提供者

CCTV4

15 2月, 2026, 16:43 CST

北京2026年2月15日 /美通社/ -- 春節，作為中華民族最重要的傳統節日，如今已成為全球共慶的文化盛宴。值此佳節，中央廣播電視總台華語環球節目中心傾力打造《2026年四海同春全球華僑華人春節大聯歡》，於北京時間2026年2月17日（大年初一）19:30在CCTV-4中文國際頻道播出。

節目由《萬家燈火》《春回大地》兩個篇章組成，既有歌舞《中國年 世界年》《花開富貴》，展現熱鬧的新年氛圍，也有《銅奔馬》《麒麟》等融合了馬年特色與現代藝術的創新節目。武術節目《天下太極》、京劇《定軍山》、相聲《話裡有畫》展現了中華優秀傳統文化的博大內涵。來自美國、法國、澳大利亞、塞爾維亞等國的華僑華人和外籍演員共慶新春，共話中國情緣。晚會尾聲的歌曲《是你一直想著我》和美籍華人的歌曲《回家》，更讓全球華僑華人感受到祖國母親對兒女的深沉牽掛。

《2026年四海同春全球華僑華人春節大聯歡》，以情為紐帶，以藝為橋樑，連接五洲四海，共築僑心僑緣。

